Сражение за бронзу: Россия повела в матче за третье место МЧМ по хоккею со Швейцарией

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Борислав Головин
Сборная России в матче за третье место молодёжного чемпионата мира по хоккею в Канаде встречается со Швейцарией. На стадии группового этапа отечественная команда уже играла с соперником и забросила в его ворота семь шайб. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию из Ванкувера.
Сражение за бронзу: Россия повела в матче за третье место МЧМ по хоккею со Швейцарией
  • Вратарь сборной Швейцарии Акира Шмид пропускает шайбу в свои ворота в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными командами Швейцарии и России
  • РИА Новости
  • © Крис Бэрри
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Автообновление

  • 06 января 2019

    На девятой минуте сборная Швейцарии записывает в свой актив первый бросок по воротам. Болельщики со смехом аплодируют. (9')

  • Костин опасно выкатывался на ворота с правого края, как это делал совсем недавно Слепец, но не сумел переправить шайбу в створ. (8')

  • Стоит отметить, что у сборной России перед матчем было куда больше времени на восстановление — почти сутки. Матч же Швейцарии с Финляндией завершился лишь около семи утра по московскому времени. Поэтому альпийцы выглядят не слишком свежо. (7')

  • Пытаются игроки сборной Швейцарии подержать шайбу и в итоге оформляют проброс. Пётр Кочетков пока откровенно скучает. (6')

  • Г-О-О-О-О-Л!!! Быстро и абсолютно закономерно открывает счёт сборная России! Кирилл Слепец от правого борта сместился к воротам соперника и отправил шайбу между щитков Холленштайну. При этом игроку отечественной команды почему-то никто не мешал. Странно. 1:0. (5')

  • У Швейцарии впереди пока не получается абсолютно ничего. Максимум — выброс шайбы в зону российской команды. (4')

  • К слову, финны в полуфинале забросили в ворота швейцарцев четыре шайбы уже к восьмой минуте. (3')

  • А в следующем эпизоде Холленштайн с огромным трудом остановил шайбу практически на линии после того, как она неудачно отскочила от заградительного стекла и отрикошетила от вратаря. (2')

  • Ещё момент! Теперь уже Галимов прорвался к воротам от левого борта и бросил. Лука Холленштайн вновь спас сборную Швейцарии. (1')

  • Активно начали матч россияне, и тут же Костин нанёс мощный бросок от синей линии. Вратарь на месте. (1')

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