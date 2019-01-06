Сражение за бронзу: Россия повела в матче за третье место МЧМ по хоккею со Швейцарией

Сборная России в матче за третье место молодёжного чемпионата мира по хоккею в Канаде встречается со Швейцарией. На стадии группового этапа отечественная команда уже играла с соперником и забросила в его ворота семь шайб. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию из Ванкувера.

Вратарь сборной Швейцарии Акира Шмид пропускает шайбу в свои ворота в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными командами Швейцарии и России

РИА Новости

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