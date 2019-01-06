Сражение за бронзу: Россия повела в матче за третье место МЧМ по хоккею со Швейцарией
- Вратарь сборной Швейцарии Акира Шмид пропускает шайбу в свои ворота в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными командами Швейцарии и России
- РИА Новости
- © Крис Бэрри
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06 января 2019
На девятой минуте сборная Швейцарии записывает в свой актив первый бросок по воротам. Болельщики со смехом аплодируют. (9')
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Костин опасно выкатывался на ворота с правого края, как это делал совсем недавно Слепец, но не сумел переправить шайбу в створ. (8')
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Стоит отметить, что у сборной России перед матчем было куда больше времени на восстановление — почти сутки. Матч же Швейцарии с Финляндией завершился лишь около семи утра по московскому времени. Поэтому альпийцы выглядят не слишком свежо. (7')
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Пытаются игроки сборной Швейцарии подержать шайбу и в итоге оформляют проброс. Пётр Кочетков пока откровенно скучает. (6')
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Г-О-О-О-О-Л!!! Быстро и абсолютно закономерно открывает счёт сборная России! Кирилл Слепец от правого борта сместился к воротам соперника и отправил шайбу между щитков Холленштайну. При этом игроку отечественной команды почему-то никто не мешал. Странно. 1:0. (5')
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У Швейцарии впереди пока не получается абсолютно ничего. Максимум — выброс шайбы в зону российской команды. (4')
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К слову, финны в полуфинале забросили в ворота швейцарцев четыре шайбы уже к восьмой минуте. (3')
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А в следующем эпизоде Холленштайн с огромным трудом остановил шайбу практически на линии после того, как она неудачно отскочила от заградительного стекла и отрикошетила от вратаря. (2')
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Ещё момент! Теперь уже Галимов прорвался к воротам от левого борта и бросил. Лука Холленштайн вновь спас сборную Швейцарии. (1')
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Активно начали матч россияне, и тут же Костин нанёс мощный бросок от синей линии. Вратарь на месте. (1')
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