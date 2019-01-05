Незасчитанный гол, шедевр Денисенко и тотальное невезение: как Россия проиграла США в полуфинале МЧМ по хоккею

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Андрей Белик
Сборная России по хоккею в полуфинале молодёжного чемпионата мира уступила национальной команде США со счётом 1:2. При этом в первом периоде арбитры не засчитали гол Никиты Шашкова подставленным коньком, а в начале третьего защитник американцев Фил Кемп вынес шайбу с линии ворот. Единственную результативную атаку в одиночку организовал Григорий Денисенко.
Незасчитанный гол, шедевр Денисенко и тотальное невезение: как Россия проиграла США в полуфинале МЧМ по хоккею
  • Нападающий сборной США Оливер Вальстрём
  • globallookpress.com
  • © Joel Marklund / ZUMAPRESS

Преждевременный финал

В полуфинале МЧМ по хоккею в Канаде российской молодёжке, по мнению большинства специалистов, достался самый сложный соперник. Стремительно прогрессировавшая по ходу турнира сборная США всего за неделю успела превратиться в теневого фаворита МЧМ, хотя стартовала на первенстве лишь в статусе одного из возможных претендентов на золото. 

Скоростная и агрессивная команда потерпела единственное поражение на МЧМ в игре со Швецией. Однако и этот матч подопечные Майка Хастингса могли записывать себе в актив. Звёздно-полосатым удалось отыграться со счёта 0:4 в течение заключительных 11 минут основного времени. Таким образом, сборная США продемонстрировала, что американские хоккеисты не только обладают шикарной техникой, но и могут проявить твёрдый характер.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сравнивал поединок российской молодёжки со сверстниками из США с финалом чемпионата мира. Ведь его победитель — при всём уважении к командам Финляндии и Швейцарии, которым предстояло определить сильнейшего во втором полуфинале, — автоматически становился главным претендентом на победу в решающем матче канадского МЧМ.

Для российской сборной было очень важно подойти к поединку в самом оптимальном составе, и это дружине Брагина удалось. Повреждение, полученное Виталием Кравцовым в матче 1/4 финала первенства планеты со Словакией, оказалось не слишком серьёзным и позволило восходящей звезде российского хоккея выйти на лёд. Таким образом, тренерскому штабу не пришлось проводить перестановки в сильнейшем звене команды. Впоследствии именно оно соорудило единственную шайбу в ворота звёздно-полосатых — правда, скорее благодаря индивидуальному мастерству Григория Денисенко, чем слаженным взаимодействиям всей ударной тройки.

Судейское решение не в пользу России

Полуфинал российские хоккеисты начали значительно активнее соперника. Россияне уже на первых минутах несколько раз угрожали владениям американского голкипера Кэйдена Примо. К середине первого периода российская молодёжка и вовсе едва не открыла счёт. Форвард Никита Шашков замкнул передачу защитника Дмитрия Саморукова с пятака, но сделал это коньком. После просмотра видеоповторов эпизода канадско-шведская бригада арбитров приняла решение не засчитывать взятие ворот.

О какой-либо предвзятости по отношению к российской молодёжке в данном игровом моменте речи быть не может. Если в НХЛ судьи почти наверняка не усмотрели бы в действиях Шашкова ничего криминального и указали бы на центр площадки, то Международная федерация хоккея (IIHF), под эгидой которой и проводится первенство планеты, оценивает подобные эпизоды куда строже. Федерация выступает за отмену голов, забитых целенаправленно подставленным под шайбу коньком. Для представителей КХЛ такая трактовка правил — это уже давно не новость. 

Тем не менее своим решением арбитры, обслуживавшие полуфинал МЧМ, оказали самое непосредственное влияние на ход встречи. Сразу после этого эпизода американцы будто проснулись — включили максимальные обороты и забросили сами, но уже в рамках правил.

Стремительный прорыв Логана Кокерилла к воротам Петра Кочеткова поставил в тупик российскую оборону, и никто из полевых хоккеистов не успел помешать Оливеру Вальстрёму превратить отличную скидку на дальний пятак в голевую передачу.

Американские спецбригады переиграли российские

Ключевым фактором в противостоянии сборных России и США должна была стать работа спецбригад, ведь команды лидировали на чемпионате мира и по проценту реализации удалений соперника, и по эффективности «убийства» собственного штрафного времени. В этом компоненте звёздно-полосатые, к сожалению, оказались сильнее, забросив ставшую в итоге победной шайбу как раз в формате «пять на четыре», причём после обиднейшего удаления Кравцова, заработанного представителем «Трактора» при попытке выхода из своей зоны.

Но ещё до того, как американцы усилиями нападающего Александра Хмелевского отличились в большинстве (на пятой минуте второго периода), у российской молодёжки была возможность получить двойной численный перевес над соперником на полторы минуты.

После завершения стартового отрезка за воротами сборной США началась потасовка, спровоцированная излишней грубостью защитника Дилана Самберга в адрес бросившего по воротам после сирены Кравцова. В этот момент россиян подвёл темперамент Денисенко. Если бы Григорий смог сдержать эмоции, вторую двадцатиминутку россияне начинали бы впятером против троих оппонентов.

Форвард «Локомотива» реабилитировался за свой проступок во втором периоде. Когда счёт стал 2:0 в пользу американцев, российская молодёжка начала буквально разваливаться на глазах. Желание поскорее перейти в атаку оборачивалось массой ошибок на своей синей линии и, как следствие, опасных контратак на ворота Кочеткова. На этом отрезке встречи голкипер сборной, к которому, пожалуй, могут возникнуть вопросы по эпизоду с шайбой Хмелевского, несколько раз выручал товарищей. Тогда запредельно мотивированный Денисенко — лучший бомбардир и голеадор команды на МЧМ — выудил ответную шайбу буквально из воздуха: поборолся у борта в собственной зоне, умчался в атаку и огорчил Примо точным броском под перекладину с острого угла.

Не хватило реализации

Сократив отставание до минимума, сборная России выбила не любящих сушить матчи и играть по счёту американцев из зоны комфорта. В поединке, как показалось, наступил коренной перелом, и моменты у ворот Примо посыпались как из рога изобилия. Один только Кравцов мог оформлять дубль или вовсе хет-трик, но ему фантастически не везло. В одном из эпизодов, например, форвард бросал уже по пустым воротам, но на пути шайбы каким-то непостижимым образом оказалась подставленная наудачу американским защитником клюшка.

В результате российские хоккеисты существенно превзошли звёздно-полосатых по части бросков в створ ворот (Примо совершил 34 спасения, тогда как Кочетков — только 25), но вторую шайбу так и не забросили. От неё подопечных Брагина отделили считаные миллиметры: на старте заключительной двадцатиминутки, когда россияне играли в большинстве, защитник сборной США Фил Кемп чудом успел вынести игровой снаряд с линии ворот после броска Клима Костина в упор.

В концовке встречи, впрочем, до стопроцентных голевых моментов у владений Примо не доходило. Американцы сделали выводы из кошмара, пережитого на стыке второго и третьего периодов, и больше не испытывали проблем с концентрацией в собственной зоне, а отсутствие пауз помешало Брагину взять тайм-аут и организовать последний штурм.

Итоговое поражение со счётом 1:2 не отменяет того факта, что российская молодёжка сделала всё от неё зависящее для выхода в финал чемпионата мира. Это подтверждают и эмоции Кравцова, едва не сломавшего клюшку об лёд после очередного упущенного момента во втором периоде, и слёзы Костина, не сумевшего сдержать разочарование по окончании матча. Но американцы, стоит признать, гораздо лучше распорядились своими шансами у владений Кочеткова и заслужили путёвку в поединок за золото, где им предстоит встретиться с финнами.

Россиянам, на третьем первенстве планеты подряд проигравшим звёздно-полосатым в плей-офф, придётся довольствоваться участием в утешительном финале со Швейцарией. Он начнётся в полночь воскресенья, 6 декабря, по московскому времени. В нём команда Брагина, естественно, будет безоговорочным фаворитом — достаточно вспомнить, что в группе российские хоккеисты эффектно переиграли европейцев со счётом 7:4.  

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