Незасчитанный гол, шедевр Денисенко и тотальное невезение: как Россия проиграла США в полуфинале МЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею в полуфинале молодёжного чемпионата мира уступила национальной команде США со счётом 1:2. При этом в первом периоде арбитры не засчитали гол Никиты Шашкова подставленным коньком, а в начале третьего защитник американцев Фил Кемп вынес шайбу с линии ворот. Единственную результативную атаку в одиночку организовал Григорий Денисенко.

Преждевременный финал

В полуфинале МЧМ по хоккею в Канаде российской молодёжке, по мнению большинства специалистов, достался самый сложный соперник. Стремительно прогрессировавшая по ходу турнира сборная США всего за неделю успела превратиться в теневого фаворита МЧМ, хотя стартовала на первенстве лишь в статусе одного из возможных претендентов на золото.

Скоростная и агрессивная команда потерпела единственное поражение на МЧМ в игре со Швецией. Однако и этот матч подопечные Майка Хастингса могли записывать себе в актив. Звёздно-полосатым удалось отыграться со счёта 0:4 в течение заключительных 11 минут основного времени. Таким образом, сборная США продемонстрировала, что американские хоккеисты не только обладают шикарной техникой, но и могут проявить твёрдый характер.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сравнивал поединок российской молодёжки со сверстниками из США с финалом чемпионата мира. Ведь его победитель — при всём уважении к командам Финляндии и Швейцарии, которым предстояло определить сильнейшего во втором полуфинале, — автоматически становился главным претендентом на победу в решающем матче канадского МЧМ.

🇷🇺 VS 🇺🇸 Это полуфинал! Стартовое вбрасывание в полночь, но кулаки уже можно держать #WorldJuniorspic.twitter.com/LFFWviMeAO — Хоккей России (@russiahockey) 4 января 2019 г.

Для российской сборной было очень важно подойти к поединку в самом оптимальном составе, и это дружине Брагина удалось. Повреждение, полученное Виталием Кравцовым в матче 1/4 финала первенства планеты со Словакией, оказалось не слишком серьёзным и позволило восходящей звезде российского хоккея выйти на лёд. Таким образом, тренерскому штабу не пришлось проводить перестановки в сильнейшем звене команды. Впоследствии именно оно соорудило единственную шайбу в ворота звёздно-полосатых — правда, скорее благодаря индивидуальному мастерству Григория Денисенко, чем слаженным взаимодействиям всей ударной тройки.

Судейское решение не в пользу России

Полуфинал российские хоккеисты начали значительно активнее соперника. Россияне уже на первых минутах несколько раз угрожали владениям американского голкипера Кэйдена Примо. К середине первого периода российская молодёжка и вовсе едва не открыла счёт. Форвард Никита Шашков замкнул передачу защитника Дмитрия Саморукова с пятака, но сделал это коньком. После просмотра видеоповторов эпизода канадско-шведская бригада арбитров приняла решение не засчитывать взятие ворот.

О какой-либо предвзятости по отношению к российской молодёжке в данном игровом моменте речи быть не может. Если в НХЛ судьи почти наверняка не усмотрели бы в действиях Шашкова ничего криминального и указали бы на центр площадки, то Международная федерация хоккея (IIHF), под эгидой которой и проводится первенство планеты, оценивает подобные эпизоды куда строже. Федерация выступает за отмену голов, забитых целенаправленно подставленным под шайбу коньком. Для представителей КХЛ такая трактовка правил — это уже давно не новость.

Тем не менее своим решением арбитры, обслуживавшие полуфинал МЧМ, оказали самое непосредственное влияние на ход встречи. Сразу после этого эпизода американцы будто проснулись — включили максимальные обороты и забросили сами, но уже в рамках правил.

Стремительный прорыв Логана Кокерилла к воротам Петра Кочеткова поставил в тупик российскую оборону, и никто из полевых хоккеистов не успел помешать Оливеру Вальстрёму превратить отличную скидку на дальний пятак в голевую передачу.

Американские спецбригады переиграли российские

Ключевым фактором в противостоянии сборных России и США должна была стать работа спецбригад, ведь команды лидировали на чемпионате мира и по проценту реализации удалений соперника, и по эффективности «убийства» собственного штрафного времени. В этом компоненте звёздно-полосатые, к сожалению, оказались сильнее, забросив ставшую в итоге победной шайбу как раз в формате «пять на четыре», причём после обиднейшего удаления Кравцова, заработанного представителем «Трактора» при попытке выхода из своей зоны.

Но ещё до того, как американцы усилиями нападающего Александра Хмелевского отличились в большинстве (на пятой минуте второго периода), у российской молодёжки была возможность получить двойной численный перевес над соперником на полторы минуты.

После завершения стартового отрезка за воротами сборной США началась потасовка, спровоцированная излишней грубостью защитника Дилана Самберга в адрес бросившего по воротам после сирены Кравцова. В этот момент россиян подвёл темперамент Денисенко. Если бы Григорий смог сдержать эмоции, вторую двадцатиминутку россияне начинали бы впятером против троих оппонентов.

🇷🇺 VS 🇺🇸

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Немного статистики прошедшего матча. Впереди — игра за третье место #WorldJuniorspic.twitter.com/LsHlYmN1YD — Хоккей России (@russiahockey) 4 января 2019 г.

Форвард «Локомотива» реабилитировался за свой проступок во втором периоде. Когда счёт стал 2:0 в пользу американцев, российская молодёжка начала буквально разваливаться на глазах. Желание поскорее перейти в атаку оборачивалось массой ошибок на своей синей линии и, как следствие, опасных контратак на ворота Кочеткова. На этом отрезке встречи голкипер сборной, к которому, пожалуй, могут возникнуть вопросы по эпизоду с шайбой Хмелевского, несколько раз выручал товарищей. Тогда запредельно мотивированный Денисенко — лучший бомбардир и голеадор команды на МЧМ — выудил ответную шайбу буквально из воздуха: поборолся у борта в собственной зоне, умчался в атаку и огорчил Примо точным броском под перекладину с острого угла.

Не хватило реализации

Сократив отставание до минимума, сборная России выбила не любящих сушить матчи и играть по счёту американцев из зоны комфорта. В поединке, как показалось, наступил коренной перелом, и моменты у ворот Примо посыпались как из рога изобилия. Один только Кравцов мог оформлять дубль или вовсе хет-трик, но ему фантастически не везло. В одном из эпизодов, например, форвард бросал уже по пустым воротам, но на пути шайбы каким-то непостижимым образом оказалась подставленная наудачу американским защитником клюшка.

В результате российские хоккеисты существенно превзошли звёздно-полосатых по части бросков в створ ворот (Примо совершил 34 спасения, тогда как Кочетков — только 25), но вторую шайбу так и не забросили. От неё подопечных Брагина отделили считаные миллиметры: на старте заключительной двадцатиминутки, когда россияне играли в большинстве, защитник сборной США Фил Кемп чудом успел вынести игровой снаряд с линии ворот после броска Клима Костина в упор.

В концовке встречи, впрочем, до стопроцентных голевых моментов у владений Примо не доходило. Американцы сделали выводы из кошмара, пережитого на стыке второго и третьего периодов, и больше не испытывали проблем с концентрацией в собственной зоне, а отсутствие пауз помешало Брагину взять тайм-аут и организовать последний штурм.

Молодежная сборная России проиграла США в полуфинальном матче МЧМ 1:2, но в этой игре было на что посмотреть. Все самые важные моменты - в одном видео: pic.twitter.com/hOZiXb399Q — Хоккей России (@russiahockey) 5 января 2019 г.

Итоговое поражение со счётом 1:2 не отменяет того факта, что российская молодёжка сделала всё от неё зависящее для выхода в финал чемпионата мира. Это подтверждают и эмоции Кравцова, едва не сломавшего клюшку об лёд после очередного упущенного момента во втором периоде, и слёзы Костина, не сумевшего сдержать разочарование по окончании матча. Но американцы, стоит признать, гораздо лучше распорядились своими шансами у владений Кочеткова и заслужили путёвку в поединок за золото, где им предстоит встретиться с финнами.

Россиянам, на третьем первенстве планеты подряд проигравшим звёздно-полосатым в плей-офф, придётся довольствоваться участием в утешительном финале со Швейцарией. Он начнётся в полночь воскресенья, 6 декабря, по московскому времени. В нём команда Брагина, естественно, будет безоговорочным фаворитом — достаточно вспомнить, что в группе российские хоккеисты эффектно переиграли европейцев со счётом 7:4.