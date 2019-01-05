Хоккеисты сборной России расплакались после поражения в полуфинале МЧМ

Игроки сборной России расплакались после поражения в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года.

Большинство подопечных Валерия Брагина с трудом нашло в себе моральные силы, чтобы принять участие в церемонии награждения и чествования соперника, а капитан сборной России Клим Костин рыдал несколько минут.

USA 🇺🇸 celebrates after advancing to the gold medal game -- while Russia 🇷🇺 reacts to defeat.#WorldJuniorspic.twitter.com/KzJXGYBhEp — TSN (@TSN_Sports) 4 января 2019 г.

Ранее сообщалось, что сборная России четвёртый раз подряд проиграла национальной команде США на молодёжных чемпионатах мира и третий раз из них в плей-офф.