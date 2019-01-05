Хоккеисты сборной России расплакались после поражения в полуфинале МЧМ

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Игроки сборной России расплакались после поражения в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года.
Хоккеисты сборной России расплакались после поражения в полуфинале МЧМ
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Большинство подопечных Валерия Брагина с трудом нашло в себе моральные силы, чтобы принять участие в церемонии награждения и чествования соперника, а капитан сборной России Клим Костин рыдал несколько минут.

Ранее сообщалось, что сборная России четвёртый раз подряд проиграла национальной команде США на молодёжных чемпионатах мира и третий раз из них в плей-офф.

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