Сборная России четвёртый раз подряд уступила США на МЧМ по хоккею

Сборная России четвёртый раз подряд проиграла национальной команде США на молодёжных чемпионатах мира и третий раз из них в плей-офф.

Отечественные хоккеисты продлили серию, начавшуюся в 2017-м (2:3 в группе и 3:4 по буллитам в полуфинале) и продолжившуюся в 2018-м (2:4 в четвертьфинале).

В полуфинале МЧМ-2019 они уступили со счётом 1:2.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи подопечных Валерия Брагина и Майка Хастингса.

Ранее сообщалось, что нападающий россиян Григорий Денисенко забросил с острейшего угла в полуфинале молодёжного чемпионата мира с национальной командой США..