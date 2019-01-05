Сборная России четвёртый раз подряд уступила США на МЧМ по хоккею
- globallookpress.com
Отечественные хоккеисты продлили серию, начавшуюся в 2017-м (2:3 в группе и 3:4 по буллитам в полуфинале) и продолжившуюся в 2018-м (2:4 в четвертьфинале).
В полуфинале МЧМ-2019 они уступили со счётом 1:2.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи подопечных Валерия Брагина и Майка Хастингса.
Ранее сообщалось, что нападающий россиян Григорий Денисенко забросил с острейшего угла в полуфинале молодёжного чемпионата мира с национальной командой США..