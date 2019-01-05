В двух шагах от титула: Россия отыграла одну шайбу в полуфинале МЧМ с США
- Игроки молодежной сборной России по хоккею
- РИА Новости
- © Крис Бэрри
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05 января 2019
45 секунд. Садится вратарь. Вшестером играет сборная России . (60')
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Минута осталась. Теперь точно нужно снимать голкипера. (60')
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Кравцов опасно набрасывал на пятак от синей линии. Американцы опять отбились! (59')
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Всё. Две минуты осталось. Нужно снимать вратаря. (59')
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И вновь Мэддон зацепился за шайбу в чужой зоне и потянул время. (58')
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Опасной контратакой ответили американцы. Отбились наши парни и вновь летят вперёд! Следом судья фиксирует проброс у сборной США. (58')
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Очередное вбрасывание выиграли российские хоккеисты. Нашего игрока тут же встретили грубым приёмом. Смена у сборной Брагина. (57')
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Сверхнадёжно действуют американцы в концовке, но Россия давит! Ждём улыбки от капризной госпожи Фортуны. (57')
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Покинула шайба пределы площадки. 3:48 до конца. Время есть! (57')
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Вбрасывание в американской зоне. Выиграл его хоккеист сборной США, но отечественная дружина быстро вернула себе шайбу и пытается атаковать. Денисенко бросил с дальней дистанции — неточно. (56')
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