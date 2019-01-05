В двух шагах от титула: Россия отыграла одну шайбу в полуфинале МЧМ с США

Сборная России в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею встречается с национальной командой США. Подопечные Валерия Брагина не потерпели на турнире ни одного поражения, в то время как их оппоненты на групповом этапе уступили шведам. При этом три предыдущих матча между соперниками неизменно завершались победой американцев. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния в Ванкувере.

Игроки молодежной сборной России по хоккею

РИА Новости

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