В двух шагах от титула: Россия отыграла одну шайбу в полуфинале МЧМ с США

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Борислав Головин
Сборная России в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею встречается с национальной командой США. Подопечные Валерия Брагина не потерпели на турнире ни одного поражения, в то время как их оппоненты на групповом этапе уступили шведам. При этом три предыдущих матча между соперниками неизменно завершались победой американцев. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния в Ванкувере.
В двух шагах от титула: Россия отыграла одну шайбу в полуфинале МЧМ с США
  • Игроки молодежной сборной России по хоккею
  • РИА Новости
  • © Крис Бэрри
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Автообновление

  • 05 января 2019

    45 секунд. Садится вратарь. Вшестером играет сборная России . (60')

  • Минута осталась. Теперь точно нужно снимать голкипера. (60')

  • Кравцов опасно набрасывал на пятак от синей линии. Американцы опять отбились! (59')

  • Всё. Две минуты осталось. Нужно снимать вратаря. (59')

  • И вновь Мэддон зацепился за шайбу в чужой зоне и потянул время. (58')

  • Опасной контратакой ответили американцы. Отбились наши парни и вновь летят вперёд! Следом судья фиксирует проброс у сборной США. (58')

  • Очередное вбрасывание выиграли российские хоккеисты. Нашего игрока тут же встретили грубым приёмом. Смена у сборной Брагина. (57')

  • Сверхнадёжно действуют американцы в концовке, но Россия давит! Ждём улыбки от капризной госпожи Фортуны. (57')

  • Покинула шайба пределы площадки. 3:48 до конца. Время есть! (57')

  • Вбрасывание в американской зоне. Выиграл его хоккеист сборной США, но отечественная дружина быстро вернула себе шайбу и пытается атаковать. Денисенко бросил с дальней дистанции — неточно. (56')

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