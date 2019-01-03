«Безусловный фаворит турнира»: как зарубежные СМИ отреагировали на крупную победу сборной России над Словакией на МЧМ

Сборная России — безусловный фаворит молодёжного чемпионата мира по хоккею. К такому выводу пришло канадское издание Sportsnet после крупной победы российской команды над словаками. Другие спортивные порталы отметили способность отечественной дружины менять стиль игры, а также выдающиеся навыки вратарской бригады.

«Костин, Денисенко и Кравцов проявляют себя как лучшая тройка турнира»

Разгромная победа сборной России над Словакией в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира не оставила равнодушным никого, тем более в тот же игровой день сенсационно вылетели хозяева турнира канадцы, уступившие финнам, и шведы, которые не смогли сломить сопротивление Швейцарии.

Несмотря на то что в самой Канаде темой номер один стало неожиданное поражение собственной команды, игрой подопечных Валерия Брагина здесь тоже успели восхититься. В частности, сделал это обозреватель Sportsnet Рори Бойлен.

«Ранее на этом турнире мы задавались вопросом: чем сборная России будет отличаться от своих соперников? В стартовом матче с Данией она не выглядела на две головы выше соперника, а в следующей игре с Чехией испытывала определённые проблемы. И лишь затем подопечные Брагина в великолепном стиле обыграли Канаду. При этом россияне традиционно скромно стартуют на молодёжных чемпионатах мира и даже в 2011-м, когда они в последний раз завоевали золото, начали турнир с двух поражений. Но затем с каждым днём становились всё лучше», — подчеркнул журналист.

Обозреватель также назвал хоккеистов, чья игра вызывает у него больше всего положительных эмоций.

«За последние несколько дней представляющие клубы НХЛ Клим Костин, Григорий Денисенко и Виталий Кравцов стали доминирующей тройкой турнира и входят в число лучших бомбардиров молодёжного чемпионата мира. Возможно, в их игре и заключается ответ на вопрос: чем выделяется сборная России?» — предположил Бойлен.

Наконец, журналист подчеркнул, что сборная России не придерживается одного игрового стиля и способна действовать весьма разнообразно.

«С Канадой россияне действовали сдержанно и были лучше по всем направлениям. Со Швейцарией же подопечные Брагина атаковали сами и позволяли сопернику угрожать собственным воротам. Любопытно, какой команда предстанет в полуфинале с США», — добавил Бойлен.

Восхищались игрой сборной России в четвертьфинале МЧМ и в TSN. Там особенно выделили игру Костина, Денисенко и вратаря Петра Кочеткова.

«Россияне «сожгли» Словакию»

А журналист TSN Фрэнк Серавалли даже связал вылет Канады с турнира с поражением от России в последнем матче группового этапа, которое и вывело хозяев на Финляндию, а не на куда менее сильную Словакию.

«Куда более горькой пилюлей стал тот факт, что канадцы сами испортили свой путь. Они не выиграли у россиян в последнем матче в группе, а затем вынуждены были наблюдать, как те разгромили словаков. Победа в прошлую среду дала бы «кленовым листьям» шанс сражаться за медали», — считает журналист.

В The Hockey News же отметили, что подопечные Брагина не стали повторять печальный пример Канады и Швеции и очень быстро поставили амбициозного соперника на место.

«В ночь, которая принесла болельщикам сразу пару сюрпризов, сборная России решила не добавлять турниру дополнительной интриги. Подопечные Валерия Брагина решили судьбу противостояния со Словакией буквально в первой половине первого периода, когда в ворота соперника влетели четыре безответные шайбы. А ко второму перерыву счёт был уже 7:0 в их пользу. Как бы словаки ни старались организовать камбэк в заключительной двадцатиминутке, их усилий оказалось недостаточно. 8:3 — россияне оформили разгромную победу, чтобы в дальнейшем сосредоточиться на полуфинальном матче с США», — пишет издание.

Наконец, журналисты отметили вратарскую линию сборной России. Например, это сделал канадский репортёр Sportsnet Сэм Косентино.

«Россия — безусловный фаворит. Кочетков — лучший вратарь турнира. У команды есть глубина и баланс, возможности многих игроков я видел в ноябре на Суперсерии. Брагин в первую очередь заботится об обороне, но позволяет своим игрокам мыслить творчески. А как только тот же Кравцов оказывается с шайбой — это всегда опасно. Они с Денисенко и Костиным ещё скажут своё слово», — написал журналист.

Поддержал его и обозреватель официального сайта Национальной хоккейной лиги Кевин Вудли.

«Я уже не раз говорил, что у сборной России лучшая вратарская бригада на турнире. Не отказываюсь от своих слов», — подытожил журналист.