«Такие игры всегда вселяют уверенность»: Каменский о матче с Канадой, итогах группового этапа и плей-офф МЧМ-2019

Молодёжная сборная России с самого начала чемпионата мира показывала стабильную и качественную командную игру, и поэтому заслуженно заняла первое место в подгруппе, заявил в интервью RT олимпийский чемпион Валерий Каменский. По его мнению, подопечные Валерия Брагина должны проявить себя в матче со Словакией на стадии плей-офф. Как отметил специалист, молодёжке необходимо улучшить такие показатели, как игровая дисциплина и реализация моментов.

— Удивило ли вас, что сборная России так уверенно смотрелась в заключительном матче группового этапа с Канадой?

— Нет, потому что наши ребята с самого старта чемпионата показывают стабильный командный хоккей. А уже на этом фоне появляются игроки, которые в итоге решают судьбу встречи, что очень приветствуется. Ничего удивительного здесь нет.

— Канадцы забросили в ворота Петра Кочеткова лишь одну шайбу. Почему им не удалось оказать более достойное сопротивление подопечным Валерия Брагина?

— Потому что наши хоккеисты объективно были сильнее, продемонстрировали самоотверженную игру, чётко выполняли поставленные тренерским штабом задачи.

— Можно ли выделить одного игрока, благодаря которому удалось сдержать напор канадцев?

— Нет. Это от начала и до конца результат командной работы. И защитники, и нападающие, и тренерский штаб — все были заряжены исключительно на победу. Выделять кого-то одного не имеет смысла, так как побеждает весь коллектив целиком.

— Многие эксперты отмечали, что игроки сборной Канады уже не в первом матче прибегают к симуляциям. Почему это происходит?

— Как я уже сказал, по игре россияне выглядели значительно сильнее, поэтому им больше ничего не оставалось, кроме как использовать подобный метод. В любой команде всегда есть люди, которые пытаются вывести из равновесия игроков соперника. Но нам не стоит поддаваться на подобные провокации. Нужно терпеть и уверенно идти к поставленной цели.

— У подопечных Тима Хантера, в отличие от россиян, перед этой встречей был день отдыха. Тем не менее нельзя сказать, что они обладали преимуществом в физике, в скоростных показателях. Даже в третьем периоде подопечные Брагина с этой точки зрения выглядели гораздо свежее. С чем это может быть связано?

— Ничего удивительного здесь нет. Все ребята ещё молодые, в связи с чем процесс восстановления идёт гораздо быстрее, чем у взрослых хоккеистов. Кроме того, наверное, многие думали о том, чтобы одержать победу именно на Новый год. Даже если некоторая усталость присутствовала, это желание позволило про неё забыть. Ведь против такого соперника, как Канада, нельзя выходить неподготовленными в физическом плане.

— Сам Брагин признавался, что на данный момент не считает игру своих подопечных идеальной во всех отношениях. По вашему мнению, в каких компонентах им стоило бы ещё прибавить?

— Исходя из предыдущих матчей, ребятам стоило бы поработать над игровой дисциплиной, реализацией моментов, грамотным использованием эпизодов, созданных в большинстве. В целом им необходимо почаще прислушиваться к тренерским установкам. Ведь никто лучше Брагина не знает свою команду, а также её сильные и слабые стороны.

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— Как вы считаете, встреча с Канадой дала ответ на вопрос, способна ли сборная России по-настоящему бороться за золотые медали чемпионата мира?

— Я думаю, что всё ещё впереди. В полной мере это покажет стадия плей-офф, которая стартует лишь сейчас. Тем не менее важность группового этапа также не стоит умалять. Каждая команда играла на победу, никто не поддавался, а верх одерживали россияне. Подобные игры всегда вселяют в спортсменов уверенность.

— В четвертьфинале подопечные Брагина встретятся со Словакией. Некоторые эксперты назвали такой расклад настоящим подарком, потому что эта команда не представляет из себя грозной силы. Как вы оцениваете сетку плей-офф?

— Это точно не подарок, а заслуга ребят, которые не проиграли ни одного матча на групповом этапе. Но в плей-офф абсолютно каждый коллектив осознаёт, что играет на вылет. Поэтому необходимо собраться ещё больше и показывать свой лучший хоккей вне зависимости от соперника.

— При этом сборная Канады вышла на одного из главных фаворитов турнира — Финляндию. Можно ли сказать, что им в этом плане повезло меньше?

— Нет, в плей-офф никому не может быть легче или сложнее, потому что каждая команда здесь сильна и обладает особым психологический настроем. Поэтому зачастую более слабые команды показывают неожиданный результат, так как выходят на лёд с удвоенным усердием и желанием побеждать.