«Выиграть сегодня было делом принципа»: что говорили после матча Швейцария — Россия на МЧМ-2019

Сборная России неудачно начала матч с командой Швейцарии на молодёжном чемпионате мира, однако сумела вытащить игру. Об этом сказал наставник россиян Валерий Брагин. В свою очередь, швейцарские хоккеисты заявили, что причиной поражения стали их собственные ошибки. По словам защитника Дмитрия Саморукова, все три периода последней встречи группового этапа с Канадой необходимо провести на высоком уровне.

Сборная России по хоккею одержала третью победу подряд на молодёжном чемпионате мира, проходящем в Канаде. На этот раз подопечные Валерия Брагина оказались сильнее национальной команды Швейцарии. Встреча завершилась со счётом 7:4.

По ходу матча россиянам дважды пришлось сокращать отставание в два очка, однако в последнем периоде они окончательно взяли инициативу в свои руки и сумели забросить четыре безответные шайбы. Авторами голов стали Кирилл Марченко, Дмитрий Саморуков, Григорий Денисенко, Кирилл Слепец, Александр Алексеев, Павел Шэн и Виталий Кравцов.

Главный тренер сборной России Валерий Брагин отметил, что остался доволен игрой подопечных. Из отрицательных моментов он выделил невнимательность россиян при подготовке к атакам, а также неточные пасы.

«Не удалось начало, но команда вытащила такой матч. Меньшинство неплохо работало. Слабых соперников на турнире нет, но, думаю, подсознательно все вспоминали товарищеский матч, который сложился для нас легко. С большинством сегодня был порядок. Забили две шайбы, работаем. Канада — фаворит турнира, тут всё понятно. Утром решим, будет ли раскатка перед матчем», — приводит слова специалиста Sport24.

Виталий Кравцов, автор заключительного гола в ворота Акиры Шмида, признался, что нынешняя победа далась россиянам сложнее, чем две предыдущие, из-за неуступчивости соперника. Однако этот факт лишь придал подопечным Брагина ещё больше сил и уверенности в себе.

«Выиграть сегодня было делом принципа. Видно, что у швейцарцев настрой соответствующий плюс хороший состав. Они играют от простого, но чувствуется, что у них сплочённый коллектив, в отличие от чехов, которые играли, будто каждый сам за себя», — заявил нападающий.

Он отметил, что по ходу матча хоккеисты сумели вернуть себе контроль над ситуацией.

«Ребята всё делают грамотно, выполняют тренерскую установку, убегают в контратаки. Во втором перерыве разговаривали в раздевалке, говорили, что надо действовать сообща. Сильно завелись. Люди ночами не спят, а мы такой хоккей показываем. В итоге вышли и сделали результат. Надеюсь, болельщики в России не видели наш первый период», — добавил Кравцов.

По мнению защитника Дмитрия Саморукова, в большей степени на игру россиян негативно повлияли ошибки, допущенные в первые же минуты матча.

«Настрой был. В перерыве собрались с ребятами, спокойно поговорили, решили, что надо действовать проще. Пошли броски. В заключительной встрече надо быть готовыми играть с первой смены, все должны понимать, что делать на льду. Ошибаться со Швейцарией — это одно, а с Канадой всё будет по-другому. Силы есть всегда, будем выбираться на характере», — заверил хоккеист.

При этом россияне продолжили традицию, начатую в матче с Чехией, и вновь отличились в меньшинстве. По словам автора гола Кирилла Слепца, в подобных эпизодах он чувствует, в какой момент необходимо открыться, чтобы нанести точный удар.

«Я всегда смотрю на расположение игроков на льду, вижу, что партнёры забирают шайбу, поэтому пытаюсь убежать. После двух нереализованных выходов один на один, как видите, руки не опустились. Над такими моментами не работаю — это чуйка», — рассказал форвард.

Этот матч запомнится болельщикам не только обилием шайб, но и одним необычным эпизодом. Дмитрий Саморуков дважды сфолил на нападающем швейцарцев Марко Леманне в одном игровом эпизоде с разницей в несколько секунд. Россиянам пришлось расплачиваться за ошибку защитника сразу двумя буллитами. Однако вратарь Даниил Тарасов сумел отразить оба штрафных броска.

Сложившаяся ситуация мало кого оставила равнодушным. Журналисты американского канала NBC пришли в восторг от эпизода, который незамедлительно окрестили безумным и диким.

«Вы думали, что видели всё, что может предложить хоккей? Беспокоились, что самый крутой вид спорта на земле не сможет вас больше ничем удивить? Не переживайте, друзья. Молодёжный чемпионат мира стал новым источником для бодрости. В матче Швейцария — Россия случилось то, чего вы не увидите на протяжении длительного времени», — заявили они.

Саморуков признал свою ошибку, но отметил, что не ожидал, что наказание за неё будет столь строгим.

«Вообще всё было странно. Брагин после игры пару словечек сказал. Конец смены, принял неправильное решение, можно было в том моменте и откатиться, что-то другое сделать. В итоге попал в интернет. Тарасов хорошо играл, в нужных моментах подтащил», — сказал он.

По словам Кравцова, его крайне удивило назначение сразу двух штрафных бросков.

«Первый раз подобное увидел. У нас хороший вратарь, самое главное — что большинство осталось. Думаю, больше не будем допускать таких ошибок», — добавил форвард.

В свою очередь, Слепец добавил, что хоккеистам пришлось консультироваться с судьёй, чтобы разобраться в произошедшем.

1 января сборной России предстоит провести заключительный матч группового этапа с Канадой. По словам капитана команды Клима Костина, игроки полностью готовы к этой встрече и надеются продолжить свою победную серию на турнире.

«Канадцы — сплочённые ребята. Чувствуют друг друга, хорошо катаются, с поднятой головой. У защитников качественный первый пас. Приличная команда, но играть с ними можно. Нам хватит мастерства», — цитирует нападающего «Спорт-Экспресс».

«Вынесли много положительного из этого матча»

Несмотря на третье поражение в четырёх встречах, сборная Швейцарии обеспечила себе попадание в стадию плей-офф. Её наставник Кристиан Вольвенд заявил, что остался удовлетворён результатом матча с Россией, а также выступлением команды на протяжении всего турнира.

«Мы вынесли много положительного из этого матча. Забили четыре шайбы против одной из лучших команд. Обычно в подобных ситуациях мы выигрываем. В целом, настроены довольно позитивно. Четыре игры подряд прошли на высоком уровне, три из них — против главных хоккейных наций, так что идём в следующий раунд с большой уверенностью», — отметил тренер.

Однако его подопечные были настроены менее оптимистично. По мнению защитника Симона Ле Культра, у сборной Швейцарии было больше шансов на победу, которые её игроки не сумели реализовать.

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«Мы хорошо начали сегодняшний матч. Вели в счёте, но потом собственные ошибки стоили нам игры. Могли забить и в большинстве, но у нас ничего не вышло», — приводит слова хоккеиста официальный сайт IIHF.

В свою очередь, автор дубля Леманн отметил, что одержать победу швейцарцам помешали их собственные ошибки.

«Мы провели хорошие матчи против чехов, канадцев и датчан, поэтому знали, что можем победить кого угодно, даже таких сильных противников, как Россия. Выходили на этот матч именно с таким настроем. Но сегодня были как хорошие, так и плохие эмоции. В первом периоде рано повели 2:0, затем пропустили два простых гола, не реализовали два буллита и неудачно сыграли в большинстве», — рассказал нападающий.

Кроме того, он отдал должное российскому вратарю Тарасову, отразившему два штрафных удара.

«Я немного нервничал, когда ехал забивать буллит. Хотел зайти слева и попасть в верхнюю часть ворот, но потерял шайбу. Даниил очень большой и не оставляет много дыр для бросков. Он сегодня сыграл очень хорошо», — заключил Леманн.