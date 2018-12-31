Сборная России по хоккею обыграла команду из Швейцарии в матче молодёжного ЧМ

Сборная России по хоккею одержала победу над национальной командой Швейцарии в матче молодёжного чемпионата мира, который проходит в Канаде. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что прошедшая в Ванкувере встреча завершилась со счетом 7:4 (1:2, 2:1, 4:1) в пользу российских спортсменов.

В заключительном матче в группе в понедельник, 31 декабря, россияне встретятся с канадцами.

Ранее стало известно, что нападающий новосибирской «Сибири» Никита Шашков включён в заявку сборной России на молодёжный чемпионат мира по хоккею 2019 года, который пройдёт в канадских городах Ванкувер и Виктория.