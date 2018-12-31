Брагин: не удалось начало в игре со Швейцарией, но вытащили матч
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«Не удалось начало, но команда вытащила такой матч. Меньшинство неплохо работало, забили гол. С большинством сегодня был порядок. Забили два гола, работаем», — приводит слова специалиста Sport24.
По его словам, неудачное начало в игре со швейцарцами связано с тем, что с этим же соперником достаточно легко сложился товарищеский матч перед турниром.
«Первые две шайбы пропустили с пятака. Шайба у нас, и мы опять её теряем. Все готовятся к атаке, идёт потеря, поэтому так получается. Это всё надо убирать, как и неточные пасы», — сказал Брагин.
Встреча завершилась со счётом 7:4 в пользу российской команды.
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