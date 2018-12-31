Брагин: не удалось начало в игре со Швейцарией, но вытащили матч

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал победу своих подопечных в матче со Швейцарией в рамках молодёжного чемпионата мира, который проходит в Канаде.

«Не удалось начало, но команда вытащила такой матч. Меньшинство неплохо работало, забили гол. С большинством сегодня был порядок. Забили два гола, работаем», — приводит слова специалиста Sport24.

По его словам, неудачное начало в игре со швейцарцами связано с тем, что с этим же соперником достаточно легко сложился товарищеский матч перед турниром.

«Первые две шайбы пропустили с пятака. Шайба у нас, и мы опять её теряем. Все готовятся к атаке, идёт потеря, поэтому так получается. Это всё надо убирать, как и неточные пасы», — сказал Брагин.

Встреча завершилась со счётом 7:4 в пользу российской команды.

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