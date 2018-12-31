Хоккеист Кравцов заявил, что Дзюба украл у него жест празднования голов

Нападающий молодёжной сборной России Виталий Кравцов пошутил, что форвард национальной футбольной команды Артём Дзюба украл у него жест празднования голов.

«Это у меня Дзюба жест украл. Я ему показал один раз, он сам позвонил, узнал, что за жест», — цитирует спортсмена Sport24.

Он также добавил, что в матче молодёжного чемпионата мира со Швейцарией он показал, как этот жест делать правильно.

«Такой жест надо исполнять на льду, а не на футбольном поле», — сказал Кравцов.

Напомним, что таким образом Кравцов отпраздновал заброшенную шайбу в ворота швейцарцев. Россия одержала победу со счётом 7:4.

Ранее главный тренер молодёжной сборной России по хоккею назвал Канаду главным фаворитом МЧМ-2019.