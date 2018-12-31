Хоккеист Кравцов заявил, что Дзюба украл у него жест празднования голов
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«Это у меня Дзюба жест украл. Я ему показал один раз, он сам позвонил, узнал, что за жест», — цитирует спортсмена Sport24.
Он также добавил, что в матче молодёжного чемпионата мира со Швейцарией он показал, как этот жест делать правильно.
«Такой жест надо исполнять на льду, а не на футбольном поле», — сказал Кравцов.
Напомним, что таким образом Кравцов отпраздновал заброшенную шайбу в ворота швейцарцев. Россия одержала победу со счётом 7:4.
Ранее главный тренер молодёжной сборной России по хоккею назвал Канаду главным фаворитом МЧМ-2019.