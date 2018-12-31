Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею считает Канаду главным фаворитом МЧМ-2019
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«Удаление Муранова «5+20» — сложный эпизод, надо ещё пересмотреть. Но так нельзя делать. Ну, спровоцировали его. Но какая разница?» — цитирует специалиста Sport24.
По его словам, любые действия должны только положительно сказываться на команде. Поступок Муранова Брагин посчитал неоправданным. Он также поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с Канадой.
«Канада — серьёзный соперник, фаворит турнира. Тут всё понятно. Утром решим, будет ли раскатка перед матчем», — сказал Брагин.
Россия обыграла Швейцарию со счётом 7:4.
Подопечные Брагина встретятся с канадцами 1 января 2019 года.
Ранее сообщалось, что в случае победы над Канадой сборная России по хоккею сыграет со Словакией в 1/4 финала МЧМ.