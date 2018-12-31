Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею считает Канаду главным фаворитом МЧМ-2019

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал удаление Ивана Муранова за удар клюшкой в матче со Швейцарией в рамках молодёжного чемпионата мира, который проходит в Канаде.

«Удаление Муранова «5+20» — сложный эпизод, надо ещё пересмотреть. Но так нельзя делать. Ну, спровоцировали его. Но какая разница?» — цитирует специалиста Sport24.

По его словам, любые действия должны только положительно сказываться на команде. Поступок Муранова Брагин посчитал неоправданным. Он также поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с Канадой.

«Канада — серьёзный соперник, фаворит турнира. Тут всё понятно. Утром решим, будет ли раскатка перед матчем», — сказал Брагин.

Россия обыграла Швейцарию со счётом 7:4.

Подопечные Брагина встретятся с канадцами 1 января 2019 года.

Ранее сообщалось, что в случае победы над Канадой сборная России по хоккею сыграет со Словакией в 1/4 финала МЧМ.