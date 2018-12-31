Жест Дзюбы, семь шайб и волевая победа: как сборная России по хоккею обыграла Швейцарию на МЧМ-2019

В третьем матче группового раунда молодёжного чемпионата мира по хоккею, который проходит в канадских городах Ванкувер и Виктория, сборная России одержала победу над командой Швейцарии со счётом 7:4. Подопечные Валерия Брагина дважды по ходу встречи уступали с разницей в две шайбы, но уже третий на турнире гол в меньшинстве помог им переломить ход захватывающего противостояния. Забивший одну из шайб в ворота соперника Виталий Кравцов отметил свой успех фирменным жестом нападающего сборной России по футболу Артёма Дзюбы.

Истинная команда Брагина

Оценивая старт российской сборной на молодёжном чемпионате мира, титулованный форвард Андрей Николишин отметил, что говорить о сильных и слабых сторонах дружины Валерия Брагина слишком рано: ей просто-напросто ещё не доводилось встречаться с противником, который на текущем первенстве планеты удивляет со знаком «плюс». Да, отечественные хоккеисты набрали максимально возможные шесть очков в матчах с Данией и Чехией и досрочно гарантировали себе путёвку в четвертьфинал, но не показали самого главного — за счёт чего они планируют завоевать один из комплектов медалей турнира.

Кое-что прояснить в данном аспекте мог поединок со швейцарцами — нацией, постепенно подтягивающейся к признанным лидерам мирового хоккея в вопросе подготовки талантливых юниоров, и командой, в исполнении которой хоккей и на молодёжном, и на взрослом уровне по своей стилистике наиболее близок к канадскому (разумеется, с поправкой на заметную невооружённым взглядом разницу в классе исполнителей).

В Ванкувере парни Кристиана Вольфенда производят очень приятное впечатление: ведомая имеющим российские корни нападающим Филиппом Курашёвым сборная Швейцарии лишь по стечению обстоятельств не сумела обыграть чехов в основное время, не реализовав двойной численный перевес и уйму голевых моментов по ходу встречи, после чего оказала серьёзнейшее сопротивление «кленовым листьям» — которые, как и всегда, считаются чуть ли не главными претендентами на золото.

Состоявшаяся в последний день уходящего года захватывающая перестрелка с суммарными 72 бросками в створ ворот (41 из них исполнили россияне) и 11 заброшенными шайбами ответов на все ключевые вопросы не дала — и даже породила новые, касающиеся прежде всего внимательности и концентрации при игре у собственных ворот. Зато позволила понять, что молодёжка нынешнего созыва является типичной командой Брагина. Той самой, что любит создавать себе грандиозные проблемы буквально на ровном месте, а затем героически их решать.

🇨🇭 VS 🇷🇺 Подвезли состав нашей сборной на третий матч группового этапа. Поболеем 🙌 pic.twitter.com/1o4QBH5J8c — Хоккей России (@russiahockey) 31 декабря 2018 г.

Провалы на пятаке и два буллита в одной атаке

В двух стартовых периодах поединка со Швейцарией сборная России ни в коем случае не играла плохо. Хоккеисты изо всех сил старались контролировать делящего с канадцем Максимом Комтуа лидерство в списке лучших снайперов турнира Курашёва, впервые с начала МЧМ-2019 покинувшего лёд без единого балла за результативность в активе, регулярно угрожали воротам соперника, которые защищал 18-летний Акира Шмид, и в целом смотрелись гораздо живее, чем в победной встрече с чехами. Другое дело, что на каждое удачное действие подопечных Брагина приходилась одна, а то и несколько ошибок — да таких, за которые противник приличного уровня обязательно должен был наказывать.

К исходу 26-й минуты вернувшийся на последний рубеж российской сборной Даниил Тарасов успел капитулировать целых три раза. Шайбы оформившего голевой дубль Марко Леманна и Валентина Нюссбаумера пришли из совершенно разных игровых ситуаций, но между ними было нечто общее: защитники отечественной молодёжки позволяли швейцарским хоккеистам расстреливать голкипера с пятака то после передачи от борта, то в результате банального наброса на ворота от синей линии.

🇨🇭 VS 🇷🇺 Тот, кто не любит статистику, просто не умеет её правильно готовить.



Любуемся цифрами и уже ждём новогодний матч с канадцами 🤞🏻#WorldJuniorspic.twitter.com/Pvrp7myQv1 — Хоккей России (@russiahockey) 31 декабря 2018 г.

К счастью, соперник тоже был отнюдь не безупречен в обороне, и, дважды уступая с разницей в две шайбы (0:2 в первом периоде и 1:3 во втором), к экватору матча россияне восстановили паритет на табло. Каждая результативная атака дружины Брагина вышла по-своему примечательной. К первой приложил руку отметившийся результативной передачей «масочник» Василий Подколзин, имеющий все задатки будущей суперзвезды как минимум отечественного хоккея. Вторую точным броском завершил играющий на втором молодёжном чемпионате мира в карьере, но до этого момента не набиравший очков в Ванкувере защитник Дмитрий Саморуков. Третья же и вовсе состоялась в большинстве: стараниями Григория Денисенко сборная второй раз на турнире воспользовалась удалением оппонента, перекрыв за неполный групповой раунд прошлогодний результат работы спецбригад.

Казалось, что именно шайба выступающего на клубном уровне за ярославский «Локомотив» нападающего станет переломной во встрече. Упустив весомое даже по меркам самой быстрой игры на планете преимущество в счёте, швейцарцы растеряли уверенность в собственных силах, которая позволяла им диктовать свои условия в дебютные 30 минут. Но и здесь сборная России предоставила противнику великолепные шансы вернуть себе лидерство. Сначала Саморуков едва не превратился в антигероя поединка, дважды сфолив на рвавшемся на свидание с Тарасовым Леманне, за что арбитры после продолжительного выяснения обстоятельств и нюансов правил назначили сразу два буллита в ворота отечественной молодёжки (второй, впрочем, не пробивался бы, если бы первый оказался результативным). А перед заключительным перерывом основательно подвёл партнёров нападающий Иван Муранов, ударивший соперника черенком клюшки и удалённый до конца игры.

И снова меньшинство!

Впрочем, сборная Швейцарии потому и считается всего лишь крепким середняком, а не соискателем наград МЧМ-2019: «закрывать» матчи, имея для этого всё необходимое, парни Вольфенда категорически не умеют. Это аукнулось им и во встрече с Чехией, проигранной в овертайме в формате «три на три», где всё решает индивидуальное мастерство отдельных хоккеистов, и в поединке со сборной России, которая просто-напросто не могла ошибаться постоянно. Леманн и Курашёв не лучшим образом исполнили штрафные броски, не создав ни малейших проблем Тарасову, а добрую половину из пяти минут большинства, подаренных Мурановым, противник отечественных хоккеистов и вовсе испытывал сложности со входом в зону атаки.

Более того, во втором матче подряд российской молодёжке удалось забросить в меньшинстве. Реактивный Кирилл Слепец имел хотя бы одну возможность огорчить Шмида после каждого из трёх удалений отечественных хоккеистов и в конце концов вписал свою фамилию в протокол. Причём партнёр Денисенко по «Локомотиву» сделал всё самостоятельно — перехватил неаккуратную передачу швейцарского защитника, бросил по воротам, подобрал шайбу после того, как его попытка была заблокирована, и со второго раза всё-таки попал в неприкрытый голкипером угол.

После третьей на МЧМ-2019 результативной атаки при дефиците в одного хоккеиста у россиян стало получаться буквально всё, и, как следствие, за остававшиеся до финальной сирены 18 минут дружина Брагина отличилась ещё трижды. И немного покуражилась: установивший окончательный счёт поединка 7:4 Виталий Кравцов отметил свой успех фирменным жестом нападающего сборной России по футболу Артёма Дзюбы, что заставило улыбнуться даже почти не выражающего эмоций на скамейке и предельно сконцентрированного на игре главного тренера молодёжки.

Накануне поединка с Канадой, которым сборная закроет программу группового турнира первенства планеты — на кону будет стоять итоговое первое место в турнирной таблице квинтета А, — российская молодёжь показала, что может действовать уверенно, эффектно и результативно. Но для победы над хозяевами этого может оказаться недостаточно: теми осечками, которые откровенно простила Швейцария, забросившие 22 шайбы в трёх матчах чемпионата мира хозяева льда могут воспользоваться сполна.