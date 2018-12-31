Американские СМИ отреагировали на два буллита в ворота сборной России в матче со Швейцарией

Американский телеканал NBC Sports отреагировал на назначение двух буллитов в ворота сборной России в ходе одной атаки в матче со Швейцарией на молодёжном чемпионате мира в Канаде.

«В матче Швейцария — Россия случилось то, чего вы не увидите на протяжении длительного времени», — говорится в сообщении издания.

В NBC Sports отметили, что момент был настолько необычным, что в нём не сразу разобралась Международная федерация хоккея (IIHF).

«Два штрафных броска в одном эпизоде. Счастливые швейцарцы не смогли извлечь выгоду из этого безумия, не реализовав оба броска», — написано в сообщении NBC.

Во втором периоде из-за двух последовательных нарушений со стороны Дмитрия Саморукова в ворота России было назначено сразу два буллита. Швейцарцы не смогли реализовать обе попытки.

Встреча завершилась со счётом 7:4 в пользу россиян.