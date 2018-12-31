Американские СМИ отреагировали на два буллита в ворота сборной России в матче со Швейцарией
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«В матче Швейцария — Россия случилось то, чего вы не увидите на протяжении длительного времени», — говорится в сообщении издания.
В NBC Sports отметили, что момент был настолько необычным, что в нём не сразу разобралась Международная федерация хоккея (IIHF).
«Два штрафных броска в одном эпизоде. Счастливые швейцарцы не смогли извлечь выгоду из этого безумия, не реализовав оба броска», — написано в сообщении NBC.
Во втором периоде из-за двух последовательных нарушений со стороны Дмитрия Саморукова в ворота России было назначено сразу два буллита. Швейцарцы не смогли реализовать обе попытки.
Встреча завершилась со счётом 7:4 в пользу россиян.
Dmitri Samorukov took down Marco Lehmann twice on the breakaway. Penalty shot incoming and a two-minute advantage. #WJC2019pic.twitter.com/99YAyFxm8A— Steven Ellis (@StevenEllisNHL) 31 декабря 2018 г.