Определился соперник молодёжной сборной России по четвертьфиналу ЧМ
Подопечные Валерия Брагина заняли первое место в своём пуле и теперь встретятся со Словакией, которая финишировала в смежной группе четвёртой, уступив в трёх матчах из четырёх.
Матч состоится в ночь на 3 января, точное время станет известно позднее.
Ранее сообщалось, что защитник сборной России по хоккею Дмитрий Саморуков прокомментировал назначение двух буллитов в ворота национальной команды в ходе одной атаки соперника в матче со Швейцарией.