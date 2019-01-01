Определился соперник молодёжной сборной России по четвертьфиналу ЧМ

После победы над национальной командой Канады со счётом 2:1 во встрече заключительного тура группового этапа молодёжного чемпионата мира стало известно, с кем сыграет сборная России по хоккею для игроков не старше 20 лет в четвертьфинале.

Подопечные Валерия Брагина заняли первое место в своём пуле и теперь встретятся со Словакией, которая финишировала в смежной группе четвёртой, уступив в трёх матчах из четырёх.

Матч состоится в ночь на 3 января, точное время станет известно позднее.

Ранее сообщалось, что защитник сборной России по хоккею Дмитрий Саморуков прокомментировал назначение двух буллитов в ворота национальной команды в ходе одной атаки соперника в матче со Швейцарией.