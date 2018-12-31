Саморуков о двух буллитах в ворота молодёжной сборной России: Брагин после игры пару словечек сказал

Защитник сборной России по хоккею Дмитрий Саморуков прокомментировал назначение двух буллитов в ворота национальной команды в ходе одной атаки в матче со Швейцарией на молодёжном чемпионате мира в Канаде.

«Так получилось с буллитами. Вообще странно всё было. Брагин после игры пару словечек сказал. Конец смены был, принял неправильное решение, можно было в том моменте и откатиться, что-то другое сделать. В итоге попал в интернет», — цитирует спортсмена Sport24.

Он также отметил, что никогда не видел ничего подобного и считает странным решение дать ему три штрафные минуты после нарушений.

«Понимал, что это странно, но знал, что вратарю нужно было время на подготовку. Тарасов хорошо играл, в нужных моментах подтащил. От наших вратарей идёт уверенность», — сказал Саморуков.

Во втором периоде из-за двух последовательных нарушений со стороны Дмитрия Саморукова в ворота России было назначено сразу два буллита. Швейцарцы не смогли реализовать обе попытки.

Встреча завершилась со счётом 7:4 в пользу россиян.

Ранее американские СМИ отреагировали на два буллита в ворота сборной России в матче со Швейцарией.