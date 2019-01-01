«Все настраивались по-боевому»: о чём говорили в сборной России после победы над Канадой на МЧМ-2019

Сборная России достойно выглядела в матче с Канадой и проявила хладнокровие в решающие минуты встречи. Об этом заявил главный тренер команды Валерий Брагин после того, как его подопечные одержали победу в заключительном матче группового этапа и заняли первое место в группе. Игроки сборной также отметили, что этот успех стал подарком россиянам на Новый год, и прокомментировали эпизод с симуляцией капитана канадской команды.

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин назвал победу над канадцами подарком стране на Новый год. Он отметил, что накануне встречи команда испытывала определённое волнение.

«Хочу поздравить всю страну с Новым годом! Постарались сыграть достойно, всё получилось — это подарок всей стране. Я бы не сказал, что игра была близкой к идеальной. В каждом матче есть какие-то ошибки. Но чувствуется команда, тем более с победами — они ещё больше объединяют. Настраивались в спокойном режиме. Конечно, ажиотаж определённый был, но разобрали соперников, подсказали, как правильно играть, и отрезками это получалось. В последние две минуты играли спокойно, в таких ситуациях главное — хладнокровие», — цитирует Брагина пресс-служба Федерации хоккея России.

Матч России и Канады был примечателен симуляциями со стороны хозяев льда, что не осталось без внимания наставника российской молодёжки.

«У нас вчера была непростая игра, а канадцы отдыхали, поэтому были опасения по поводу третьего периода, но вышли достойно из этой ситуации. Канадцы симулируют с первой игры. Возможно, определённое задание у них есть. Любой тычок — они падают», — цитирует специалиста Sport24.

Один из подобных эпизодов случился у капитанов двух команд Клима Костина и Макса Комтуа. Канадский игрок упал на лёд после толчка Костина, за что был удалён на две минуты. Российский хоккеист сравнил его действия с поведением футболиста Неймара, известного своими симуляциями во время игр.

«Он же в цирке работал в прошлой жизни, вы не знали? Перешёл в хоккей, а привычки цирковые остались. Он, наверное, в футбол летом переиграл. Не знаю, может, лучший друг Неймара», — сказал Костин в эфире «Матч ТВ».

Лучшим игроком матча был признан Павел Шэн, забросивший победную шайбу. Он признался, что старался не отвлекаться на поздравления с Новым годом из России, чтобы подготовиться к игре.

«Канадцы всегда провоцируют, но мы перед игрой разговаривали, не хотели сдаваться. Вратарь — молодчик, очень много вытащил. После своего гола не думал об эмоциях. Понятно, что был ажиотаж перед этим матчем, но это только групповой этап, всё самое важное впереди. Конечно, четыре победы из четырёх придают уверенность. Мы с каждой игрой добавляли. Для нас игра с Канадой была очень важной, в России в это время уже Новый год наступил, хотелось подарить праздник нашим болельщикам. На сообщения перед игрой не обращал внимания. Русские празднуют, а мы готовимся к игре», — сказал Шэн.

Нападающий Григорий Денисенко, забросивший первую шайбу в составе россиян, отметил атмосферу на трибунах «Роджер Арены» и рассказал, как команда отметит Новый год.

«Канада — Россия — это противостояние ещё с 1972 года, все настраивались по-боевому. Ребята — молодчики. Когда забиваешь канадцам в Канаде и все молчат, такое надолго запомнится, очень приятные эмоции. Но это только групповой этап, самое главное впереди. Не все силы выхлестнули, впереди ещё хорошие матчи на вылет, где надо будет до конца биться. Нам без разницы, с кем дальше играть. Как Новый год будем отмечать? Да просто по бокалу сока выпьем и всё, шампанское не будем. Хотел бы от команды поздравить всех россиян с Новым годом», — сказал Денисенко.

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Нападающий Василий Подколзин отметил, что матч получился эмоциональным, но российской команде это не помешало справиться с канадцами во встрече группового этапа.

«Мы очень строго сыграли в обороне — может быть, за исключением пары моментов, когда нас подтащил вратарь. Быстро прошла акклиматизация к трибунам, к судейству, и мы стали играть, как всегда играем. А канадцы — я не первый раз против них играю. Безусловно, выше скорости, но большой разницы я не заметил. Завтра надо отдохнуть, чуть-чуть восстановиться, эмоционально и физически, и будем готовиться к матчу со Словакией. Очень эмоциональный день, тем более Новый год — в России уже наступил, у нас сейчас наступит. Хорошо, что мы ушли с положительными эмоциями с этого матча», — сказал форвард.

Отдавший голевой пас Денисенко Виталий Кравцов заявил, что команда старалась победить не из-за праздника, а ради страны.

«Мы не в честь праздника играли, а за свою страну — хорошо, что появилась возможность подарить людям чуточку радости», — сказал форвард.