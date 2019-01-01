Гол-шедевр Шэна, 30 спасений Кочеткова и симуляция соперника: как сборная России победила Канаду на МЧМ-2019

Молодёжная сборная России по хоккею одержала победу над Канадой в последнем матче группового этапа чемпионата мира, проходящего в Ванкувере. Этот успех позволил подопечным Валерия Брагина занять первое место в своём квинтете и получить в соперники по плей-офф команду Словакии. Матч с канадцами запомнится невероятным победным голом Павла Шэна и курьёзной симуляцией капитана «кленовых листьев» Макса Комтуа.

Пока в России встречали Новый год или уже просыпались после празднований, в Ванкувере на молодёжном чемпионате мира по хоккею состоялось событие, важнее которого мог быть разве что финальный матч. Сборная России встретилась на льду с канадской командой, чтобы оспорить первое место на групповом этапе.

Можно много говорить о символизме этой игры, о её огромной психологической составляющей — на любом уровне хоккейное противостояние россиян и канадцев является классикой, и подопечные Валерия Брагина не одерживали верх в этой борьбе уже пять лет.

Но этот матч имел и важное турнирное значение — победитель получал в соперники по четвертьфиналу команду Словакии, а проигравшему могли достаться США или Финляндия. Уже ради этого в последний день уходящего года стоило полностью выложиться на льду.

Российским хоккеистам впервые пришлось сыграть в присутствии свыше 17 тыс. болельщиков, большинство из которых их вовсе не поддерживало. Нельзя сказать, что канадцы в первые же минуты матча начали давить в своём фирменном стиле на ворота Петра Кочеткова, но своего быстрого гола они добились.

То ли предматчевое волнение, то ли действительно давление трибун сделали своё дело — защитник Даниил Журавлёв не удержал шайбу в своём круге вбрасывания, и уже через пару секунд Коди Гласс нанёс неберущийся хлёсткий бросок. Хотя в Ванкувере был ещё ранний вечер, для канадских болельщиков новый год начался на третьей минуте матча.

Но радоваться им пришлось недолго. Тут же Морган Фрост не по правилам атаковал Журавлёва, за что получил не просто малый штраф, но ещё и десятиминутную прибавку к нему. На этом чемпионате мира подопечные Валерия Брагина нечасто реализуют большинство, но зато обязательно пользуются своим шансом, когда того требуют обстоятельства и счёт на табло. Матч с Канадой не стал исключением — Виталий Кравцов перевёл шайбу через всю чужую зону, чтобы Григорий Денисенко забросил в стиле Александра Овечкина. Уже на шестой минуте россияне сравняли счёт.

Дальше случился эпизод, благодаря которому этот матч и запомнится всем любителям хоккея. Капитан канадской сборной Макс Комтуа начал цепляться за россиян и получил отмашку от коллеги Клима Костина. К удивлению даже хозяев льда, Комтуа от лёгкого толчка в корпус тут же оказался на льду. Судьи удалили обоих хоккеистов — одного за грубость, а другого за симуляцию. До конца первого периода Комтуа, которого Костин позже сравнил с футболистом Неймаром, также заработал обоюдное удаление на Степане Старкове.

Listen I know I poke fun at Canada a lot but, in all seriousness, I hope Max Comtois is okay after this. You never like to see this kind of gruesome violence out there pic.twitter.com/OLGpH5yZwO — Pete Blackburn (@PeteBlackburn) 1 января 2019 г.

Вторая треть матча стала определяющей для российской сборной — эти 20 минут канадцы провели намного ярче, пытаясь вернуть себе преимущество в счёте. «Кленовые листья» перебросали подопечных Брагина с результатом 13:4, но так и не смогли повторно забросить в ворота Кочеткова. Если бы не необязательное удаление Василия Подколзина, у которого от постоянной грубости со стороны соперников стали сдавать нервы, можно было бы сказать, что с точки зрения обороны период прошёл идеально для россиян.

Заключительный отрезок матча мог вызвать определённую тревогу — накануне у сборной России был тяжёлый матч со Швейцарией, а канадцы наслаждались днём отдыха. Однако вопреки всякой логике в последнем периоде на льду летали именно подопечные Брагина. А Павел Шэн так и вовсе парил: на 51-й минуте он устроил невероятный прорыв, стартовав ещё до своей синей линии. Форвард стянул на себя всю канадскую сборную и не имел возможности отдать шайбу кому-то из партнёров, так что продолжил забег и нанёс точный бросок с чужого пятачка. После такого невероятного гола сборная России вышла вперёд.

Канадцев такой поворот событий деморализовал — ещё несколько минут они только и делали, что оборонялись, стараясь не допустить гола снова. Основное же время матча уже подходило к концу. Россияне имели возможность отличиться вновь, моменты у ворот Майкла Дипьетро возникали достаточно часто. Только с его заменой на шестого полевого игрока канадцы перешли в контратаку, но совсем в ней не преуспели.

Сборная России одержала волевую победу со счётом 2:1 и завершила групповой этап с идеальной статистикой — 12 очков из 12 возможных. Подопечные Брагина начнут плей-офф матчем со Словакией, который состоится 2 января по местному времени, когда в России уже наступит новый день. С канадцами россияне теперь могут встретиться только в последний день чемпионата мира.