«Кочетков был слишком хорош»: как зарубежные СМИ отреагировали на победу России над Канадой на МЧМ-2019

Волевая победа молодёжной сборной России по хоккею над канадцами в групповом этапе чемпионата мира стала одной из главных тем для обсуждения в первый день нового года. Канадские СМИ отдали должное подопечным Валерия Брагина, выделив среди них вратаря Петра Кочеткова. При этом многие иностранные эксперты уверены, что Канада сможет взять реванш у России в финале турнира.

Канадская пресса живо отреагировала на результат матча России и Канады на молодёжном чемпионате мира по хоккею. Подопечные Валерия Брагина смогли одержать победу со счётом 2:1, взяв верх над канадцами впервые за пять лет, а если рассматривать только матчи группового этапа — за последние 17 лет.

Такой результат разочаровал авторов ведущих канадских изданий. Обозреватель телеканала TNS Фрэнк Серавалли в своём выступлении отметил, что канадцам теперь придётся идти более сложным путём по сетке плей-офф, в то время как россиян ждёт матч со Словакией в четвертьфинале.

«На групповом этапе нельзя выиграть золото под Новый год. Но проиграть его можно. Сборная России победила, а заодно вывела из себя капитана канадцев Макса Комтуа, и теперь путь к золоту стал сложнее. До этого канадцам в плей-офф надо было обыграть две хорошие команды, а теперь их будет три», — заявил журналист.

Он также отметил, что поражение Канады стало шоком, так как раньше её считали лучшей командой на турнире.

«Весь матч стал шоком для канадской системы и по эмоциям, и по оценке силы соперника», — добавил Серавалли.

Другой эксперт TSN — Рэй Ферраро — отметил игру вратаря российской сборной Петра Кочеткова и его 30 сейвов. Он заявил, что ожидал много голов, и выразил уверенность, что в следующий раз канадцы могут взять реванш.

«Я думал, что в этом матче будет много голов, тем более после того, как соперники быстро обменялись шайбами. Но следующего гола пришлось ждать, пока Павел Шэн не забросил красивейшую шайбу. Игра была настолько равной, что всё решали миллиметры. В концовке россияне надёжно сыграли в обороне, дважды заблокировав шайбу на последних секундах. С Кочетковым в воротах россияне выиграли со счётом 2:1 в очень равной борьбе. Не думаю, что между сборными России и Канады есть большое различие. Если бы они сыграли этот матч десять раз, каждая команда одержала бы по пять побед», — заявил Ферраро.

Игру Кочеткова отметил и обозреватель The Hockey News Райан Кеннеди. По его мнению, Канада провела хороший матч, но этого оказалось недостаточно во встрече с российскими хоккеистами.

«Канада впервые на этом турнире получила по носу. Это метафора, но в матче было действительно много силовых единоборств и грязных приёмов. Поражение сделало путь Канады к золоту более сложным. Но лучше проиграть сейчас, а не в плей-офф. Канадцы провели классный матч против русских. Они были быстры, сильны, создавали отличные моменты. Но у сборной России есть Кочетков. Он был слишком хорош», — уверен Кеннеди.

Журналист Toronto Sun Майкл Трэйкос назвал Россию самым сложным соперником Канады на чемпионате мира и тоже не удержался от комплиментов Кочеткову.

«Россия усмирила Канаду на групповом этапе. Это был настоящий финал предварительной стадии, победа в котором даёт серьёзные преимущества. Россияне — самый сильный соперник, с которым Канада столкнулась на этом турнире. Теперь хозяевам льда нужно играть с финнами, а в случае победы — со Швецией или США. Канадцы действовали достаточно хорошо для того, чтобы забросить вторую шайбу в ворота русских, но Кочетков оказался нерешаемой задачей», — считает Трэйкос.

Корреспондент Toronto Star Кевин Макгрэн отметил красивый антураж матча. Главным итогом он посчитал то, что россияне почти обеспечили себе медали молодёжного чемпионата мира.

«Классные сейвы, классные голы, классные эмоции. Это то, что мы привыкли ждать от матча Канада — Россия на любом уровне. Эта игра никого не разочаровала. Россияне добились более лёгкого пути к медалям, поскольку следующий матч проведут против словаков», — подчеркнул журналист.

Обозреватель Sportsnet Марк Спектор с трудом признал победу России заслуженной. Он также выразил уверенность, что канадцам поражение пойдёт на пользу в вероятной будущей встрече двух команд.

«Канадцы встретились с командой, которая была такой же быстрой, такой же опытной и такой же сильной. Пожалуй, даже сильнее. Российский вратарь Пётр Кочетков сыграл намного лучше своего канадского визави, он сделал главный сейв на Комтуа», — заключил Спектор.