«С каждой встречей становимся увереннее»: что говорили в российской сборной после победы над Словакией в 1/4 финала МЧМ

Молодёжная сборная России одержала уверенную победу над Словакией в четвертьфинале МЧМ. Однако главный тренер россиян Валерий Брагин отметил, что не до конца доволен действиями хоккеистов. По его словам, они не слишком уверенно начали матч, но впоследствии смогли реализовать моменты и сбросить груз ответственности. Нападающий Василий Подколзин выразил удовлетворение тем, что представителям каждого из четырёх звеньев удалось отметиться заброшенными шайбами, а защитник Александр Романов признался, что на его партнёров не давит статус фаворитов турнира.

Сборная России по хоккею разгромила команду Словакии и вышла в полуфинал молодёжного чемпионата мира. Уже в первом периоде подопечные Валерия Брагина четыре раза поразили ворота соперников, а в оставшееся время довели количество заброшенных шайб до восьми. При этом их соперники смогли ответить лишь тремя точными бросками, два из которых пришлись на последние 62 секунды встречи.

Главный тренер российской сборной признался, что не до конца доволен тем, как его игроки провели стартовый отрезок матча.

«Очень много эмоций и физических сил было затрачено в игре с Канадой. Мы всячески настраивали ребят, четвертьфинал — один из самых важных матчей на турнире. Тут ты либо идёшь дальше, либо едешь домой. Тяжеловато вошли, но потом реализовали свои моменты, и груз ответственности спал. Мы ожидали, что будет непросто», — цитирует Брагина «Чемпионат».

При этом представителей СМИ и болельщиков насторожил эпизод с участием Виталия Кравцова, одного из лучших бомбардиров сборной России. В середине второго периода форвард получил травму руки и остаток встречи провёл на трибунах «Роджерс Арены». Брагин заверил, что игрок чувствует себя хорошо.

«Кравцов? С ним всё нормально. Почему ушёл? Счёт позволял. Надеемся, он будет играть», — сказал наставник российской команды.

В отсутствие Кравцова лучшим игроком встречи в составе сборной России был признан её капитан Клим Костин. Форвард впервые отметился голами на турнире, дважды поразив ворота команды Словакии. Ранее он выступал в роли ассистента, записав на свой счёт три результативные передачи.

«Немного давило, что на мне капитанская повязка, а я не забиваю. В глубине души где-то это сидело. У нас на словаков не было недонастроя. В первом периоде были минуты, когда немного расслабились, но потом взяли себя в руки», — заявил Костин в эфире канала Международной федерации хоккея (IIHF).

Хоккеист, который вышел на послематчевое интервью в папахе, также прокомментировал сенсационное поражение сборной Канады, которая уступила Финляндии в 1/4 финала молодёжного чемпионата мира.

«Конечно, поначалу был удивлён, что Канада вылетела в четвертьфинале. Но до турнира я говорил, что в одном матче эту команду можно обыграть», — добавил форвард.

В матче со Словакией отличились хоккеисты каждого из четырёх звеньев сборной России: первое отметилось одной заброшенной шайбой, третье и четвёртое — двумя, а второе — с Климом Костиным и Григорием Денисенко в составе — записало на свой счёт три гола. Это особо отметил нападающий Василий Подколзин, который сказал, что хоккеистам было важно почувствовать своих партнёров.

«Хорошо, что эти голы пришли. В этом тренерская установка выполнена. Три пропущенных шайбы в концовке? Когда такой счёт, то немного подуспокаиваешься, начинаешь придумывать что-то новое. Всё-таки ситуация позволяет. Начали играть по-другому, мудрить, пошли голы от наших ошибок. Мы всё сами себе привезли. Это был матч, в котором можно было так делать, но недовольны, что так получилось. Будем исправляться», — приводит слова Подколзина Sport24.

Он также не стал проводить параллели между хоккеистами из США и Канады, отметив, что на молодёжном чемпионате мира результат каждой встречи непредсказуем.

«Наш штаб хорошо разбирает соперника, всё объясняет. Принципиальность матча — это больше тема для заголовков. Хоккеистам это, скорее, мешает. Я стараюсь не обращать на это внимания. Неважно, кто напротив — США или Турция, — надо выходить и играть», — добавил Подколзин.

По словам защитника национальной команды Александра Романова, в матче со словаками российские хоккеисты старались как можно чаще бросать по воротам соперника, что и обеспечило результат.

«Всё сложилось, только под конец немного расслабились. Не очень приятно, конечно, что пропустили три гола. Я бы не сказал, что это была идеальная игра. Таких в принципе не бывает. Были какие-то погрешности в обороне, так что не могу сказать, что всё было здорово», — сказал Романов.

Он отметил, что ожидает ожесточённого противостояния в полуфинале с США, а также рассказал, повлияли ли на российскую сборную поражения национальных команд Канады и Швеции в четвертьфинале.

«Нет никакого давления. В принципе, всё зависит от нас. Всем командам нечего терять. Швейцария, которая далеко не фаворит, обыграла тех, кто был на первом месте», — заключил Романов.

Как отметил его коллега по амплуа Дмитрий Саморуков, в плей-офф никто не застрахован от поражения.

«Одна ошибка может привести к неудаче, поэтому ничего нового. Мечта — дойти до финала и победить, а не встретиться там с Канадой. С США будет интересный матч. Обе команды знают, как играть, думаю, микромоменты решат исход. С ребятами поговорим, проведём собрание с тренерским штабом и начнём полуфинал так же уверенно, как сегодня», — сказал защитник.

Он также признался, что удовлетворён игрой команды в матче со Словакией, а также выразил надежду, что российской сборной удастся подойти к полуфинальной встрече в полном составе.

«Думаю, мы правильно всё сделали, что не сбавили темп по ходу игры со словаками. Хорошо провели два периода, в третьем уже начались ошибки, расслабились. Главное, чтобы никто не травмировался. Очень счастлив за всех ребят. У нас были отличный настрой, старт матча. Понимаем, что с каждой встречей становимся увереннее», — добавил Саморуков.