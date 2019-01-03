Хоккеист молодёжной сборной России Саморуков: мечта — выиграть МЧМ, а не сыграть в финале с Канадой

Защитник сборной России Дмитрий Саморуков прокомментировал победу над Словакией в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира, который проходит в Канаде.

«Думаю, мы правильно сделали, что не сбавили темп по ходу игры. Хорошо провели два периода, в третьем уже начались ошибки, расслабились. Главное, чтобы никто не травмировался», — приводит слова хоккеиста Sport24.

При этом он отметил, что в команде нет волнения по поводу того, что российская сборная может считаться фаворитом турнира. Он также прокомментировал вылет Канады и Швеции.

«Это плей-офф, тут одна ошибка может привести к поражению, поэтому ничего нового. Мечта дойти до финала и выиграть его, а не встретиться там с Канадой. Мы не смотрим на других соперников», — сказал Саморуков.

Матч России и Словакии завершился со счётом 8:3 в пользу подопечных Валерия Брагина.

В полуфинале россияне сыграют с США.

Ранее Брагин сказал, что Россия тяжело вошла в игру со Словакией, но потом реализовала свои моменты.