Брагин: Россия тяжело вошла в игру со Словакией, но потом реализовала свои моменты

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал победу над Словакией в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира, который проходит в Канаде.

«Очень много эмоций и физических сил было затрачено в матче с Канадой. Мы всячески настраивали ребят, так как четвертьфинал — один из самых важных матчей на турнире. Тут либо ты идёшь дальше, либо едешь домой. Тяжеловато вошли, но потом реализовали свои моменты, и груз ответственности спал», — цитирует специалиста Sport24.

По его словам, тренерский штаб национальной команды ожидал, что в игре со Словакией россиянам будет непросто. Он также прокомментировал состояние здоровья нападающего сборной России Виталия Кравцова, который получил травму во втором периоде.

«Нормально всё с ним. Счёт позволял уйти ему. Надеемся, он будет играть».

Встреча завершилась со счётом 8:3 в пользу россиян.

В полуфинале подопечные Валерия Брагина сыграют с США. Матч состоится 5 января.

Ранее капитан молодёжной сборной России по хоккею Клим Костин прокомментировал свой дубль в ворота Словакии.