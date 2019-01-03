Костин о дубле в ворота Словакии: немного давило, что не забиваю, надевая капитанскую повязку

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Капитан сборной России по хоккею Клим Костин прокомментировал свой дубль в ворота Словакии в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира в Канаде.

«Немного давило до этого матча, что на мне капитанская повязка, а я не забиваю. В глубине души где-то это сидело», — приводит слова форварда Sport24.

Он также отметил, что у российской команды не было проблем с настроем на матч со Словакией. Он добавил, что если в начале игры сборная России была немного расслаблена, то потом полностью сконцентрировалась.

«Поначалу был, конечно, удивлен, что Канада вылетела в четвертьфинале, но я до турнира говорил, что в одном матче можно было обыграть», — сказал Костин.

Встреча России и Словакии завершилась со счётом 8:3 в пользу россиян.

В полуфинале подопечные Валерия Брагина сыграют с США. Матч состоится 5 января.

Ранее Костин был признан лучшим хоккеистом матча 1/4 финала Россия — Словакия на МЧМ-2019.

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