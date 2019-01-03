Костин признан лучшим хоккеистом матча 1/4 финала Россия — Словакия на МЧМ-2019

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Капитан сборной России по хоккею Клим Костин признан лучшим игроком матча со Словакией, который прошёл в рамках четвертьфинала молодёжного чемпионата мира в Канаде.

Отмечается, что в ходе игры нападающий оформил дубль.

Встреча завершилась со счётом 8:3 в пользу россиян.

В полуфинале подопечные Валерия Брагина сыграют с США. Матч состоится 5 января.

Ранее определились обе пары полуфиналистов МЧМ-2019 по хоккею.

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