Костин признан лучшим хоккеистом матча 1/4 финала Россия — Словакия на МЧМ-2019
Капитан сборной России по хоккею Клим Костин признан лучшим игроком матча со Словакией, который прошёл в рамках четвертьфинала молодёжного чемпионата мира в Канаде.
Отмечается, что в ходе игры нападающий оформил дубль.
Встреча завершилась со счётом 8:3 в пользу россиян.
В полуфинале подопечные Валерия Брагина сыграют с США. Матч состоится 5 января.
Ранее определились обе пары полуфиналистов МЧМ-2019 по хоккею.
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