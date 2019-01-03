Сборная России разгромила Словакию в четвертьфинале МЧМ-2019 по хоккею

Сборная России по хоккею для игроков не старше 20 лет в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира разгромила национальную команду Словакии со счётом 8:3.

Ключевым во встрече, проходившей на «Роджерс Арене» в Ванкувере, стал первый период, в середине которого подопечные Валерия Брагина огорчили соперника четырежды за 320 секунд. Ворота команды Словакии поразили Григорий Денисенко, Степан Старков, Александр Алексеев и Никита Шашков.

В двух оставшихся 20-минутках россияне отличились ещё четырежды (дубль оформил Клим Костин, по одной шайбе на свой счёт записали Кирилл Слепец и Илья Морозов), разгромив соперника со счётом 8:3.

При этом голкиперы национальной команды Пётр Кочетков и Даниил Тарасов на двоих отразили 33 броска из 36, которые нанесли по их воротам игроки соперника.

В полуфинале в ночь с 4 на 5 января сборная России сыграет с командой США.

Ранее сообщалось, что Швейцария сенсационно взяла верх над национальной командой Швеции со счётом 2:0.