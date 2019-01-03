Канада проиграла Финляндии в ОТ и вылетела с молодёжного ЧМ по хоккею

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Сборная Канады по хоккею для игроков не старше 20 лет в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира уступила национальной команде Финляндии со счётом 1:2 и завершила своё выступление на турнире.
Канада проиграла Финляндии в ОТ и вылетела с молодёжного ЧМ по хоккею
  • globallookpress.com

В первом периоде встречи, проходившей на «Роджерс Арене» в Ванкувере, командам не удалось огорчить друг друга. Счёт был открыт лишь во второй 20-минутке, когда отличился защитник хозяев Иэн Митчелл.

Финны тщетно пытались восстановить паритет на протяжении двух игровых отрезков, но сделали это лишь на последней минуте встречи, сняв вратаря. За 47 секунд до сирены точным броском отметился Алекси Хепониеми.

В начале овертайма канадцы имели шанс вырвать победу, но капитан команды Макс Комтуа не сумел реализовать буллит. А вот гости своим шансом воспользовались, защитник Тони Утунен на 66-й минуте забросил победную шайбу.

В полуфинале, 4 января, Финляндия сыграет с командой Швейцарии, ранее сенсационно обыгравшей Швецию.

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