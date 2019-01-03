США победили Чехию в 1/4 финала МЧМ по хоккею

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Сборная США по хоккею для игроков не старше 20 лет в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира взяла верх над национальной командой Чехии со счётом 3:1.
США победили Чехию в 1/4 финала МЧМ по хоккею
  • globallookpress.com

В первой половине встречи, проходившей на «Сэйв-Он-Фудс Мемориал-центр» в Ванкувере, симпатичнее смотрелись американцы. Они отличились дважды благодаря точным броскам Ноа Кейтса и Джоша Норриса.

В середине третьего периода европейцы сократили отставание, в неравных составах отличился Мартин Каут. После чего в концовке заменили вратаря на шестого полевого игрока, однако Саша Хмелевски забросил шайбу в пустые ворота, и сборная США довела встречу до победы.

В полуфинале, 4 января, американцы встретятся с победителем пары Россия — Словакия.

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