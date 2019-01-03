Определились обе пары полуфиналистов МЧМ-2019 по хоккею
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Сборная России по хоккею для игроков не старше 20 лет разгромила Словакию и встретится с национальной командой США, которая взяла верх над Чехией.
Другую пару полуфиналистов составили Швейцария и Финляндия, сенсационно оставившие за бортом сборные Швеции и Канады, соответственно.
Обе встречи пройдут на «Роджерс Арене» в Ванкувере в ночь на 5 января по московскому времени. Предварительно, противостояние европейцев начнётся в 0:00, а подопечные Валерия Брагина и Майка Хастингса начнут выяснение отношений в 4:00.