Определились обе пары полуфиналистов МЧМ-2019 по хоккею

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В Ванкувере завершились все четвертьфинальные встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею, после чего стали известны четыре команды, которые поведут борьбу за медали турнира.
Определились обе пары полуфиналистов МЧМ-2019 по хоккею
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Сборная России по хоккею для игроков не старше 20 лет разгромила Словакию и встретится с национальной командой США, которая взяла верх над Чехией.

Другую пару полуфиналистов составили Швейцария и Финляндия, сенсационно оставившие за бортом сборные Швеции и Канады, соответственно.

Обе встречи пройдут на «Роджерс Арене» в Ванкувере в ночь на 5 января по московскому времени. Предварительно, противостояние европейцев начнётся в 0:00, а подопечные Валерия Брагина и Майка Хастингса начнут выяснение отношений в 4:00.

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