Определились обе пары полуфиналистов МЧМ-2019 по хоккею

В Ванкувере завершились все четвертьфинальные встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею, после чего стали известны четыре команды, которые поведут борьбу за медали турнира.

Сборная России по хоккею для игроков не старше 20 лет разгромила Словакию и встретится с национальной командой США, которая взяла верх над Чехией.

Другую пару полуфиналистов составили Швейцария и Финляндия, сенсационно оставившие за бортом сборные Швеции и Канады, соответственно.

Обе встречи пройдут на «Роджерс Арене» в Ванкувере в ночь на 5 января по московскому времени. Предварительно, противостояние европейцев начнётся в 0:00, а подопечные Валерия Брагина и Майка Хастингса начнут выяснение отношений в 4:00.