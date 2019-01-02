НХЛ дисквалифицирует Овечкина на одну игру за пропуск Матча всех звёзд

Национальная хоккейная лига (НХЛ) дисквалифицировала капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на один матч за отказ от участия в Матче всех звёзд.

Об этом сообщает североамериканский журналист Крис Куц в своём Twitter.

«НХЛ подтвердила, что Овечкин дисквалифицирован на одну игру потому, что не едет на Матч всех звёзд», — написал Куц.

Российский форвард решил восстановиться перед второй частью сезона во время той недели, которая отведена Матчу звёзд НХЛ. Хоккеист пропустит игру либо перед звёздным уикендом, либо после него.

Ранее Александр Овечкин объяснил своё решение не играть в Матче звёзд НХЛ.