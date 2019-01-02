Овечкин объяснил своё решение не играть в Матче звёзд НХЛ

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил своё решение не принимать участия в Матче всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин объяснил своё решение не играть в Матче звёзд НХЛ
  • © David Kirouac/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«В моём возрасте тело должно отдыхать. Так будет лучше для всех. Хочу поблагодарить болельщиков, которые голосовали за меня. Безусловно, это тяжёлое решение. Я много раз участвовал в подобных матчах, но в этот раз мне лучше отдохнуть», — заявил Овечкин в интервью пресс-службе клуба.

Россиянин был избран капитаном сборной Столичного дивизиона. Этот звёздный уикенд должен был стать для Овечкина восьмым в карьере.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин пропустит Матч всех звёзд НХЛ.

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