Хоккеист молодёжной сборной России Подколзин не удивлён поражениями Швеции и Канады

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Нападающий молодёжной сборной России по хоккею Василий Подколзин прокомментировал победу над Словакией в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира в Канаде.
Хоккеист молодёжной сборной России Подколзин не удивлён поражениями Швеции и Канады
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«Соперник позволил забить всем четырём звеньям. Хорошо, что так получилось. Нам дали почувствовать сочетания, хорошо, что эти голы пришли. В этом тренерская установка выполнена», — приводит слова игрока Sport24.

По его мнению, россияне сами виноваты в пропущенных шайбах в матче со Словакией. Он отметил, что начал думать о победе только после финальной сирены.

«За матчами канадцев и шведов не следил, но не удивился. Это молодёжный хоккей, за это люди любят его, ходят на него. По поводу вылета Канады нет никаких сожалений. Главное — чтобы мы оставались на турнире», — сказал Подколзин.

Он также отметил, что разговоры о принципиальности предстоящего матча с США — больше для прессы.

«Я стараюсь на это внимания не обращать. Неважно, кто напротив — США или Турция — надо выходить и играть», — сказал хоккеист.

Матч России и Словакии завершился со счётом 8:3 в пользу подопечных Валерия Брагина. 

В полуфинале россияне сыграют с США.

Ранее вратарь молодёжной сборной Канады Майкл Дипьетро высказался о поражении от Финляндии в четвертьфинале домашнего чемпионата мира.

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