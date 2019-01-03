Дипьетро о поражении Финляндии на МЧМ: чувствуем, что подвели Канаду

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Вратарь молодёжной сборной Канады Майкл Дипьетро высказался о поражении от Финляндии в четвертьфинале домашнего чемпионата мира.
Дипьетро о поражении Финляндии на МЧМ: чувствуем, что подвели Канаду
  • ©iihf.com

«Мне трудно сейчас найти слова. Это точно не очень хорошие ощущения. Мы чувствуем, что подвели Канаду. Мы подвели товарищей по команде, которые являются моей семьёй», — приводит слова игрока TSN.

По его словам, было приятно ощущать поддержку болельщиков, но победа была важнее.

«Никому никогда не нравится уступать, особенно когда поддерживает вся страна», — сказал спортсмен. 

Канада уступила Финляндии в овертайме. Игра завершилась со счётом 1:2.

Ранее главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин заявил, что вылет канадцев с МЧМ — их проблемы.

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