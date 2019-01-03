Канадский журналист назвал россиянина Кочеткова лучшим голкипером МЧМ-2019

Канадский журналист Сэм Косентино считает, что сборная России по хоккею является фаворитом молодёжного чемпионата мира.

«Россия — безусловный фаворит. Пётр Кочетков — лучший вратарь турнира. У команды есть глубина и баланс, возможности многих игроков я видел в ноябре на Суперсерии», — цитирует эксперта «Спорт-Экспресс».

По его мнению, наставник российской команды Валерий Брагин заботится в первую очередь об обороне, но при этом позволяет своим подопечным быть креативными.

«А как только тот же Кравцов оказывается с шайбой — это всегда опасно. Кравцов, Денисенко и Костин ещё скажут своё слово», — считает Косентино.

Матч между командами России и Словакии завершился со счётом 8:3 в пользу подопечных Валерия Брагина.

В полуфинале Россия сыграет с США 5 января.

Ранее защитник молодёжной сборной России Александр Романов не считает, что молодёжная сборная России по хоккею идеально играла со Словакией.