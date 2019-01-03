Романов не считает, что молодёжная сборная России по хоккею идеально играла со Словакией

Защитник молодёжной сборной России Александр Романов прокомментировал победу национальной команды над Словакией в рамках четвертьфинала МЧМ в Канаде.

«Старались бросать как можно больше. Все сложилось, только под конец, наверное, немного расслабились. Не очень приятно, конечно, что три гола пропустили», — приводит слова игрока Sport24.

По его словам, россияне не сбавляли темп игры, а старались забросить больше шайб.

«Я бы не сказал, что это была идеальная игра. Идеальных в принципе не бывает. Были какие-то погрешности в обороне, так что не могу сказать, что всё было идеально», — сказал Романов.

Он добавил, что в команде очень удивились, когда узнали о поражениях Швеции и Канады.

«Давления никакого, что мы фавориты. Всем командам нечего терять. Швейцария доказала, что они далеко не фавориты, обыграли тех, кто был на первом месте. В принципе, всё зависит от нас», — сказал хоккеист.

Матч России и Словакии завершился со счётом 8:3 в пользу подопечных Валерия Брагина.

Игра Россия — США состоится 5 января.

Ранее Евгений Малкин назвал Брагина лучшим тренером молодёжных сборных всех времён.