Малкин назвал Брагина лучшим тренером молодёжных сборных всех времён

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Евгений Малкин прокомментировал выступление молодёжной сборной России под руководством Валерия Брагина на МЧМ в Канаде.
Малкин назвал Брагина лучшим тренером молодёжных сборных всех времён
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«Молодёжный чемпионат мира посмотреть удаётся, конечно. С датчанами полный матч посмотрел. Видно, что есть индивидуально сильные игроки. С канадцами здорово сыграли», — приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что молодым спортсменам полезно поиграть при таком большом количестве зрителей, как в Канаде.

«Тем более Брагин на мостике. Лучший молодёжный тренер всех времён, я считаю. Видно, что ребята мастеровитые, вратари хорошие. Защита удивила, они хорошо отдают быстрый пас, поэтому есть все шансы выиграть», — сказал Малкин.

Россия вышла в полуфинал турнира, обыграв Словакию со счётом 8:3.

Ранее Малкин рассказал о своей реакции на трагедию в Магнитогорске.

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