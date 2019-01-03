Малкин рассказал о своей реакции на трагедию в Магнитогорске

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, как отреагировал на новости об обрушении подъезда в одном из жилых домов родного города.

«Трагедия случилась на улице Карла Маркса… На моей улице, я жил в детстве в 141-м доме, а обрушился 165-й… Буквально 20 домов разница. Никого лично вроде не знал. Мне тяжело сказать, я даже список фамилий, фотографий не видел, кто ушёл», — цитирует спортсмена «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что, по рассказам его друзей, местные жители боятся обвала всего дома.

«Странные события вообще там происходят, какая-то машина взорвалась, стрельба была слышна. Много информации всякой, кто-то говорит, что теракт, кто-то — что газовая труба взорвалась, пока неясно ничего, но это большое горе, конечно», — сказал Малкин.

Игрок также рассказал, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) не разрешила ему надеть траурную повязку на матч с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Сказали, что не положено на одного игрока только делать. Перед игрой поговорили с менеджером, он предложил на клюшке написать, но она разноцветная, тоненькая, не было бы заметно. Решили на коньках написать, у баскетболистов подсмотрели, они так иногда на кроссовках пишут», — добавил Малкин.

Отмечается, что общее число жертв в результате обрушения одного из подъездов в жилом доме в Магнитогорске увеличилось до 37. При этом, по информации ГУ МЧС России по Челябинской области, тела 22 погибших уже опознаны.

Ранее Малкин вышел на матч НХЛ в коньках со словами поддержки Магнитогорску.