Число погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске возросло до 37

Короткая ссылка
RT
Общее число жертв в результате обрушения одного из подъездов в жилом доме в Магнитогорске увеличилось до 37. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Число погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске возросло до 37
  • РИА Новости

«Количество погибших увеличилось до 37», — сообщил собеседник агентства.

31 декабря в Магнитогорске из-за взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома. 

Подробнее о спасательных работах — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить