Число погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске возросло до 37
Общее число жертв в результате обрушения одного из подъездов в жилом доме в Магнитогорске увеличилось до 37. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
- РИА Новости
«Количество погибших увеличилось до 37», — сообщил собеседник агентства.
31 декабря в Магнитогорске из-за взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома.
Подробнее о спасательных работах — в материале RT.
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