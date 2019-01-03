Число погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске возросло до 37

Общее число жертв в результате обрушения одного из подъездов в жилом доме в Магнитогорске увеличилось до 37. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

РИА Новости

«Количество погибших увеличилось до 37», — сообщил собеседник агентства. 31 декабря в Магнитогорске из-за взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома. Подробнее о спасательных работах — в материале RT.