В круглосуточном режиме: в Магнитогорске спасатели продолжают поиски 20 человек на месте обрушения дома

Спасатели обнаружили тела 21 погибшего под завалами на месте обрушения подъезда многоэтажки в Магнитогорске. Шесть человек, включая двоих детей, спасены, судьба ещё 20 жильцов дома пока остаётся неизвестной. Обнаруженный накануне под завалами 10-месячный мальчик нормально перенёс перелёт в Москву, его лечением занимаются врачи НИИ детской хирургии и травматологии. Тем временем специалисты определили, что девять из 12 подъездов дома безопасны для проживания. Также продолжается расследование причин трагедии, на данный момент в разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено. 2 января объявлено днём траура в Челябинской области.

Спасатели продолжают разбор завалов на месте обрушения подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске. По имеющейся на данный момент информации, под завалами обнаружили тела 21 погибшего, шесть человек спасены, судьба ещё 20 жильцов дома пока остаётся неизвестной.

При этом, по данным на 07:00 мск среды, 2 января, с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов было спасено шесть человек, включая двоих детей.

«Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Один из спасённых детей — 10-месячный малыш — доставлен в Москву, в НИИ детской хирургии и травматологии», — сообщили в МЧС.

В пресс-службе Министерства здравоохранения РФ сообщили, что раненый мальчик Ваня Фокин нормально перенёс перелёт из Магнитогорска в Москву и дорогу из аэропорта Шереметьево в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля. Отмечается, что ситуацию под личным контролем держит глава Минздрава Вероника Скворцова.

«Состояние ребёнка стабильное, транспортировку перенёс нормально», — говорится в сообщении.

По словам директора столичной клиники Валерия Митиша, во время перелёта бригада, состоящая из специалистов НИИ и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, проводила все необходимые мероприятия, интенсивную терапию.

«Состояние ребенка во время транспортировки было стабильным. Перелёт перенёс, можно сказать, удовлетворительно, параметры все были стабильными», — заявил Митиш.

Напомним, 10-месячного мальчика обнаружили днём 1 января. Он провёл под завалами около полутора суток и получил серьёзные травмы, включая многочисленные переломы и закрытую черепно-мозговую травму. В крайне тяжёлом состоянии ребёнка госпитализировали, а позднее эвакуировали в Москву спецбортом ФМБА в сопровождении детских анестезиологов-реаниматологов и хирургов-травматологов.

Также в пресс-службе Минздрава Челябинской области сообщили журналистам, что за прошедшие сутки к медикам обратились 14 человек, пострадавших во время обрушения подъезда дома. Уточняется, что на месте происшествия круглосуточно дежурят две бригады скорой помощи.

Аварийно-спасательные работы на месте обрушения подъезда десятиэтажного панельного дома на проспекте Карла Маркса продолжаются в круглосуточном режиме. За ночь специалисты демонтировали остатки кровли над обрушившимся подъездом, которая опасно нависала над местом проведения спасательных работ. Участники посменно разбирают завалы. Всего к работам привлечено почти полторы тысячи человек и 300 единиц техники, включая три воздушных судна.

«Работы по разбору завалов и поиску людей выполняются в четыре смены, по два часа. Дополнительно для разбора завалов из Уфы прибыл экскаватор с гидроножницами», — сообщили в МЧС.

Отмечается, что всего за прошедшие сутки с места происшествия было вывезено более 50 самосвалов (почти 800 кубометров) мусора.

В пресс-службе регионального МЧС также рассказали, что специалисты ведомства при помощи спецоборудования — мобильного диагностического комплекса «Струна» — обследовали строительные конструкции остальных 11 подъездов дома. Теперь полученные данные обрабатывают работники Всероссийского научно-исследовательского института ГОЧС.

Позднее в мэрии города сообщили, что девять из 12 подъездов дома безопасны для проживания.

«На протяжении нескольких дней специалисты проводили визуальный осмотр и техническое обследование здания. Было определено, что подъезды с первого по пятый и с девятого по двенадцатый безопасны для проживания. Опасности для жизни жильцов нет», — сообщили в пресс-службе мэрии.

В пункте временного размещения остаются 19 человек из девяти семей.

«Следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено»

На этом фоне следственная группа Главного управления по расследованию особо важных дел СКР продолжает расследование причин трагедии, произошедшей в Магнитогорске. По словам официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, пока специалисты ведомства не обнаружили следов взрывчатки или её компонентов.

«Следствие отрабатывает все возможные версии происшедшего. В связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено», — заявила Петренко.

«Работа по установлению причин произошедшей трагедии ведётся следственно-оперативной группой в круглосуточном режиме», — добавила представитель Следственного комитета.

Накануне председатель СКР Александр Бастрыкин провёл ряд оперативных совещаний в Магнитогорске. В частности, была сформирована усиленная следственная группа из более чем ста следователей и криминалистов центрального аппарата и регионального подразделения СКР, которая работает на месте трагедии.

Добавим, что среда, 2 января, объявлена траурным днём в Челябинской области. Согласно распоряжению губернатора Бориса Дубровского, на всей территории региона будут приспущены государственные флаги РФ и области. Кроме того, власти рекомендовали организациям и телерадиокомпаниям отменить в день траура развлекательные мероприятия и передачи.

Также в пресс-службе Челябинской области сообщили, что губернатор будет ежедневно в течение четырёх часов проводить личный приём граждан по вопросам, связанным с трагедией в Магнитогорске.

Утром 2 января у пятого и шестого подъездов пострадавшего дома состоялась лития — короткая заупокойная служба, — поскольку провести более масштабное богослужение на месте трагедии пока невозможно. Позднее будет решён вопрос о других богослужениях в память о погибших.