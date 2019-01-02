Пострадавшего при ЧП в Магнитогорске ребёнка доставили в НИИ Рошаля

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Младенца, который был найден живым под завалами дома в Магнитогорске, доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля в Москве. Об этом информирует РИА Новости.

«Состояние ребенка во время транспортировки было стабильным. Перелёт перенёс, можно сказать, удовлетворительно, параметры все были стабильными. Во время перелета бригадой, состоящей из сотрудников института и ФМБА, были проведены все необходимые мероприятия, интенсивная терапия», — сообщил директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш.

Ранее стало известно, что спасатели обнаружили под завалами дома в Магнитогорске живого 11-месячного ребёнка. По данным специалистов, он находится в крайне тяжёлом состоянии, поэтому было принято решение эвакуировать его в Москву.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома. 

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