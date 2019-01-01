Самолёт с пострадавшим при ЧП в Магнитогорске ребёнком приземлился в Москве

Министерство здравоохранения России сообщило, что самолёт с младенцем, который был найден живым под завалами дома в Магнитогорске, приземлился в московском аэропорту.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Самолёт приземлился», — указали в министерстве.

Ранее стало известно, что спасатели обнаружили под завалами дома в Магнитогорске живого 11-месячного ребёнка. По данным специалистов, он находится в крайне тяжёлом состоянии, поэтому было принято решение эвакуировать его в Москву. Позднее самолёт с младенцем на борту вылетел в столицу.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома.