Самолёт с пострадавшим при ЧП в Магнитогорске младенцем вылетел в Москву
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Об этом сообщает ТАСС.
По поступившей ранее информации, младенца доставят в московский центр детской хирургии и травматологии.
Ранее стало известно, что спасатели обнаружили под завалами дома в Магнитогорске живого 11-месячного ребёнка. По данным специалистов, он находится в крайне тяжёлом состоянии, поэтому было принято решение эвакуировать его в Москву.
31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома.