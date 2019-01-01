Самолёт с пострадавшим при ЧП в Магнитогорске младенцем вылетел в Москву

Самолёт с маленьким ребёнком, который пострадал при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, отправился в Москву.

Об этом сообщает ТАСС.

По поступившей ранее информации, младенца доставят в московский центр детской хирургии и травматологии.

Ранее стало известно, что спасатели обнаружили под завалами дома в Магнитогорске живого 11-месячного ребёнка. По данным специалистов, он находится в крайне тяжёлом состоянии, поэтому было принято решение эвакуировать его в Москву.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома.