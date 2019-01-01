Спасённого из-под завалов в Магнитогорске ребёнка эвакуируют в Москву

Спасённого из-под завалов в Магнитогорске 11-месячного ребёнка в крайне тяжёлом состоянии эвакуируют в Москву, сообщает пресс-служба Минздрава.

«После тщательного осмотра мальчика, которого сегодня достали из-под завалов жилого дома в Магнитогорске, его состояние оценивается специалистами как крайне тяжёлое: у мальчика серьёзное обморожение конечностей, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени, общее переохлаждение», — говорится в сообщении.

По указанию министра здравоохранения Вероники Скворцовой в город вылетает специальный борт ФМБА с детскими анестезиологами-реаниматологами и хирургами-травматологами.

Младенца планируют эвакуировать в московский центр детской хирургии и травматологии.

По словам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, ребёнка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома.