«Волновались не за жизни спасателей, а за маленького ребёнка»: как ищут выживших при обрушении дома в Магнитогорске

Спасатели обнаружили под завалами обрушившегося многоквартирного дома в Магнитогорске 11-месячного мальчика. Ему помогли выжить тёплые вещи. Мать младенца с ещё одним ребёнком ранее самостоятельно выбралась из-под обломков, а отец в момент катастрофы находился на работе. В ходе операции спасатели на некоторое время были вынуждены переключиться на демонтаж опасных конструкций, которые могли упасть сверху, но теперь вновь ищут людей под завалами.

Спасатели извлекли из-под обломков дома в Магнитогорске выжившего младенца. 11-месячный Иван Фокин остался в живых после полутора суток на морозе.

Как рассказал спасатель центра «Лидер» Пётр Гриценко, который вытащил ребенка из-под завалов, младенца удалось обнаружить благодаря плачу.

«После этого остановили всю технику, чтобы еще раз убедиться. Кричали: «Тихо!», и ребенок тоже реагировал, начинал затихать. Начали говорить: «Ну где же ты?» Она начала реагировать», — сказал Гриценко журналистам.

Изначально в МЧС сообщили, что под завалами нашли девочку. Впоследствии выяснилось, что найденный ребёнок — мальчик.

По словам Гриценко, сначала спасатели использовали телевизионно-звуковую систему поиска и обследовали при помощи видеокамеры все полости. Собака из кинологического расчёта подтвердила, что внутри находится человек, и специалисты приступили к разбору завалов.

«Завал был очень плотный, много плит больших. Деревянные конструкции, полы, это все сжатое, одна на другую. Была опасность, что все это может обрушиться и поползти. Больше волновались не за жизни спасателей, а за маленького ребенка», — говорит Гриценко.

По словам спасателя, у МЧС была информация, что детская кроватка в квартире находилась рядом с диваном. Рядом были разломанный шкаф и другие вещи.

К ребёнку нельзя было подобраться из-за схождения двух плит — младенцу боялись навредить.

«Я увидел части детской кроватки, слышал голос, увидел линолеум, но под ним были сломанные деревянные полы. Решил, что будем доставать его снизу, разбирая конструкции, разрежем линолеум, чтобы он оказался у нас в руках. Дальше уже разбирали доски, разрезали, ставили крепежи. И в конце разрезали линолеум, и увидел я личико», — продолжил Гриценко.

Ребёнка пришлось доставать снизу, поскольку сохранялась угроза обрушения завалов дома. Спасатель отметил, что младенцу помогли выжить тёплые вещи — матрас кроватки, кофточка, памперс и флисовое одеяло, которое отгородило малыша от холода бетонной плиты.

«Положение тела близкое к идеальному, чтобы так долго оставаться», — уточнил Гриценко.

Состояние ребенка медики оценивают как тяжёлое. На момент поступления в больницу он находился в сознании, позднее его перевели на аппаратное дыхание и медикаментозно седировали.

«Синдром длительного сдавления, синдром гипотермии, обморожение правой стопы третьей-четвёртой степени площадью 6%, закрытый перелом голени с угловым смещением, множественные ссадины туловища, конечностей и головы», — рассказали в больнице о травмах мальчика.

Ребёнка экстренно отправили в Москву в ведущий центр детской хирургии и травматологии.

«Я бы точно не выжил»

Как рассказали RT родители 11-месячного Ивана Фокина, мама мальчика со старшим 3-летним сыном спаслись сразу после обрушения дома. Папа — Евгений Фокин — в момент катастрофы был на работе. По его собственным словам, в противном случае он бы спал в другой комнате, которая сразу оказалась под завалами. «Я бы в магазин упёрся. Я бы точно не выжил», — заявил Евгений.

По словам мамы, Ольги Фокиной, она спала вместе с двумя детьми в одной комнате, когда секция дома обрушилась. «Мы со старшим провалились, а он (11-месячный Иван. — RT) в кроватке остался», — сказала она.

Евгений отметил, что сам показал спасателям, где нужно искать младенца. По его словам, гражданских к разбору завалов не подпускали, но он надел спецовку, чтобы спасатели «приняли его за своего».

«Искали со стороны подъезда. А он со стороны улицы, Карла Маркса, с той стороны», — уточнила Ольга.

Спасатели продолжают вести разбор завалов обрушившегося дома. Ранее работы пришлось переформатировать из-за плит и других навивающих конструкций, которые угрожали спасателям.

На некоторое время силы операции сконцентрировали на демонтаже этих элементов, но теперь спасатели вновь ищут людей под обломками.

«Опасные конструкции разобрали, ребята работают внизу. Спасатели разгребают завалы внизу», — цитирует ТАСС пресс-секретаря губернатора Челябинской области Дмитрия Федечкина.

Отмечается, что внутрь обрушившихся конструкций дома подают тепло при помощи специальных тепловых пушек.

Устоявшая часть здания получила видимые повреждения. Жители дома рассказали RT, что в третьем подъезде по стене с пятого по десятый этаж пошла трещина.

«В районе пятого этажа по десятый (на десятом этаже живём), пошла трещина. Хотя был сделан в прошлом году капремонт. После взрыва пошла трещина в третьем подъезде. В одном месте как будто поперёк плита треснула», — сказал он.

На данный момент также найдены и извлечены из завалов тела восьмерых погибших. При этом судьба ещё более 30 человек остаётся неизвестной, сообщили в МЧС Челябинской области.

«По состоянию на 12:00 (10:00 по мск. — RT) 1 января из-под завалов извлечены тела восьми погибших. Судьба ещё 36 граждан, которые в момент обрушения могли находиться в квартирах, неизвестна», — говорится в сообщении ведомства.

Ещё пятеро пострадали, они остаются в больнице, причём один из них в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил представитель МЧС.

«В больнице Магнитогорска находятся пять пострадавших. Из них один в тяжёлом состоянии», — сказал он.

Трагедия в Магнитогорске

Напомним, утром 31 декабря в десятиэтажном жилом доме Магнитогорска произошёл взрыв, из-за которого обрушился один из двенадцати подъездов. По предварительной версии, причиной происшествия стала детонация бытового газа. В зоне обрушения проживали 120 человек.

В двух магнитогорских школах организовали пункты временного размещения, чтобы принять жителей частично разрушенного дома. Первыми были эвакуированы жители двух соседних с разрушенным подъездов.

«Сил и средств достаточно, люди размещены в пункты временного размещения, мы готовы принять до 300 человек в помещениях гостиниц, общежитиях, пока желающих нет», — сказал губернатор Дубровкий.

При этом глава региона пояснил, что всем пострадавшим и их семьям будет выделено «столько, сколько будет необходимо для того, чтобы купить им жильё новое, каждому, или сколько будет необходимо для того, чтобы восстановить имущественные комплексы, которые не пострадали».

Так, в пресс-службе заявили, что семьи погибших получат выплаты по 100 тыс. рублей, а пострадавшим выплатят по 50 тыс. Власти допустили и увеличение размера этих выплат. Кроме того, на сайте мэрии открыт счёт для добровольных пожертвований пострадавшим.

31 декабря на место трагедии приехал президент России Владимир Путин. Он призвал создать межведомственную комиссию, которая займётся оказанием материальной помощи пострадавшим.

«Создадим правительственную комиссию во главе с министром (главой МЧС Евгением Зиничевым. — RT), включим туда все необходимые ведомства. В том числе по линии Министерства финансов, если нужно будет, сформулируйте (запросы. — RT). Как можно быстрее только», — сказал глава государства.

Кроме того и сами граждане обращаются по горячей линии экстренных служб и предлагают свою помощь, рассказала журналистам директор центра экстренной и психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.

«Более 1,5 тысяч звонков поступило на специально организованную горячую линию. Звонили родственники, близкие, сочувствующие. Также звонившие предлагали свою помощь», — сообщила она.

Так, в мэрии Магнитогорска рассказали, что горожане предлагают заселить к себе тех, кто остался без жилья. «В штаб приходит информация от людей, которые могут забрать на временное проживание», — сказали ТАСС в пресс-службе мэрии.