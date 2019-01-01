Отец найденного под завалами в Магнитогорске ребёнка назвал его спасение чудом

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Отец 11-месячного ребёнка, спасённого из-под завалов жилого дома в Магнитогорске, в беседе с RT назвал случившееся новогодним чудом.
Отец найденного под завалами в Магнитогорске ребёнка назвал его спасение чудом
  • © МЧС РФ

«Я на работе был, жена позвонила, сказала, что обрушился дом. Приехал, всё оцеплено, никого не подпускают. В течение дня известий не было, надо было сразу показать, где он примерно лежит, но нас не пускали», — рассказал Евгений.

По его словам, сегодня, 1 января, он сам подошёл к спасателям и показал им, где, скорее всего, должен находиться младенец, а через некоторое время ему позвонили.

«Спасатель позвонил, сказал, что нашли нашего ребёнка... Это новогоднее чудо», — добавил мужчина.

Он также отметил, что пока им с женой удалось увидеть сына только на видео.

Ранее сообщалось, что ребёнка в крайне тяжёлом состоянии эвакуируют в Москву.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома. 

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