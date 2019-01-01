Угроза обрушения: поисковая операция на месте взрыва газа в Магнитогорске приостановлена почти на сутки

Проведение поисково-спасательных работ в Магнитогорске, где подъезд многоэтажного дома обрушился в результате взрыва газа, приостановлено. По данным МЧС, существует угроза обвала других частей здания. Демонтаж конструкций может занять около суток, после чего разбор завалов будет возобновлён. По последней информации, из-под завалов извлечены восемь погибших, пять человек госпитализированы. Судьба ещё 36 жителей дома остаётся неизвестной.

Спасательные работы в Магнитогорске временно прекращены из-за серьёзной угрозы обвала части дома. Об этом сообщили в МЧС. В ведомстве намерены разобрать оставшиеся стены обрушившегося подъезда.

«Принято решение о демонтаже нависающих конструкций и стены седьмого подъезда», — сказали РИА Новости в ведомстве.

Специалисты Минстроя предложили начать демонтаж стены с верхних этажей, постепенно двигаясь вниз. В МЧС подчеркнули, что устранение угрозы обвала может занять около суток, после этого работы по разбору завалов продолжатся.

«Только после того как угроза обрушения будет устранена, продолжатся разборы завалов и поисковая операция», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

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При этом жители дома отмечают, что некоторые стены, даже находящиеся не рядом с местом обрушения, начинают разрушаться. Так, опрошенные RT жильцы третьего подъезда отмечают, что вечером 31 декабря видели трещину, которая пошла от пятого этажа до десятого.

«В районе пятого этажа, до десятого (на десятом этаже живём), пошла трещина. Хотя был сделан в прошлом году капремонт. После взрыва пошла трещина в третьем подъезде. В одном месте как будто поперёк плита треснула», — сказал один из жителей дома.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отметил, что за сутки, прошедшие с момента обрушения подъезда, вывезено 370 куб. м мусора, а само здание было обследовано при помощи мобильного диагностического комплекса «Стрела-П».

На данный момент найдены и извлечены из-под завалов восемь погибших, пятерых из них опознали. Остаётся неизвестной судьба ещё более 30 человек. Об этом сообщили в МЧС Челябинской области.

«По состоянию на 12:00 (10:00 по мск. — RT) 1 января из-под завалов извлечены тела восьми погибших. Судьба ещё 36 граждан, которые в момент обрушения могли находиться в квартирах, неизвестна», — говорится в сообщении ведомства.

Пятеро пострадавших в результате обрушения подъезда в Магнитогорске остаются в больнице, один из них находится в тяжёлом состоянии. Об этом в ходе заседания оперативного штаба сообщил представитель МЧС.

«В больнице Магнитогорска находятся пять пострадавших. Из них один в тяжёлом состоянии», — сказал он.

По мнению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, ранее по поручению президента приехавшей на место происшествия вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым, шансы найти выживших уменьшаются.

«Шансы, конечно, уменьшаются со временем. Бывают разные истории, удивительные», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

«Создадим правительственную комиссию»

Напомним, что около шести утра 31 декабря в десятиэтажном доме в Магнитогорске обрушился подъезд. По предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв бытового газа. При этом в зоне обрушения проживали 120 человек, а всего в доме — порядка 1,1 тыс.

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В двух магнитогорских школах организовали пункты временного размещения, чтобы принять жителей частично разрушенного дома.

«Сил и средств достаточно, люди размещены в пункты временного размещения, мы готовы принять до 300 человек в помещениях гостиниц, общежитиях. Пока желающих нет», — сказал Дубровский.

При этом глава региона подчеркнул, что всем пострадавшим и их семьям будет выделена необходимая помощь: «столько, сколько будет необходимо для того, чтобы купить им жильё новое каждому, или сколько будет необходимо для того, чтобы восстановить имущественные комплексы, которые не пострадали».

Кроме того, в пресс-службе заверили, что семьи погибших получат выплаты по 100 тыс. рублей, а пострадавшие — по 50 тыс. При этом власти допустили увеличение размера этих выплат. На сайте мэрии открыт счёт для сбора помощи пострадавшим.

На место трагедии 31 декабря также приехал президент России Владимир Путин. Он предложил организовать межведомственную комиссию, которая займётся вопросами материальной помощи пострадавшим.

«Создадим правительственную комиссию во главе с министром (главой МЧС Евгением Зиничевым. — RT), включим туда все необходимые ведомства. В том числе по линии Министерства финансов, если нужно будет, сформулируйте (запросы. — RT), как можно быстрее только», — сказал глава государства.

Многие граждане обращаются на горячую линию и предлагают помощь, сообщила журналистам директор Центра экстренной и психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.

«Более 1,5 тыс. звонков поступило на специально организованную горячую линию. Звонили родственники, близкие, сочувствующие. Также звонившие предлагали свою помощь», — сказала она.

При этом некоторые горожане предлагают поселить у себя тех, кто остался без жилья, сообщили в мэрии Магнитогорска. «В штаб приходит информация от людей, которые могут забрать на временное проживание», — приводит ТАСС слова представителя мэрии.

«Возбуждено уголовное дело»

2 января в Челябинской области объявили днём траура. Об этом говорится в опубликованном распоряжении губернатора Бориса Дубровского.

«Объявить 2 января 2019 года днём траура в Челябинской области», — говорится в документе.

2 января в Челябинской области объявлен днем траура. pic.twitter.com/RDzZSfYdGY — Челябинская область (@chelobl) 1 января 2019 г.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва в жилом доме Магнитогорска по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Следственными органами СК РФ по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — сказала она.

Петренко добавила, что в качестве приоритетной версии ведомство рассматривает взрыв бытового газа, однако не исключает, что обрушение могло произойти и по другим причинам.