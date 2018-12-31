«Основная версия — это бытовой газ»: что известно о взрыве в многоквартирном доме в Магнитогорске

При взрыве в жилом доме в городе Магнитогорске Челябинской области погибли по меньшей мере четыре человека, 12 пострадали. По данным местных властей, в результате ЧП разрушены около 48 квартир, судьба 68 человек остаётся неизвестной. По данным ФСБ, основная версия произошедшего — взрыв бытового газа. На месте трагедии работают более 460 спасателей и десять бригад скорой помощи. В Магнитогорск по распоряжению президента России Владимира Путина выехали главы МЧС и Минздрава Евгений Зиничев и Вероника Скворцова. Жители соседних подъездов были эвакуированы и размещены в близлежащей школе и общежитии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске, по предварительной информации, погибли четыре человека, судьба ещё 68 человек остаётся неизвестной. Об этом заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

«По состоянию на 13:00 (11:00 мск. — RT) в доме были прописаны 111 человек, девять человек снимали жильё (всего 120 человек). Известна судьба 52 человек (из них четыре погибли, 16 эвакуированы, в том числе семь детей, госпитализированы четыре человека, в том числе двое детей, 28 человек вышли на связь)», — сказал он.

В Минздраве региона сообщили, что всего в результате ЧП пострадали 12 человек.

«По последним данным, медики приняли 12 человек. Четверо пострадавших госпитализированы, среди них один ребёнок. Остальным помощь оказана амбулаторно. Состояние всех 12 человек оценивается как удовлетворительное», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее, 31 декабря в районе 6 утра, на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошёл взрыв в одном из 12 подъездов десятиэтажного дома.

«Предположительно, в результате взрыва бытового газа обрушился один подъезд. Произошло обрушение перекрытий с третьего по десятый этаж над аркой между шестым и седьмым подъездами, повреждены 48 квартир. На месте обрушения проводятся поисково-спасательные работы», — говорится на сайте челябинского отделения МЧС.

Взрыв бытового газа является основной версией ЧП в Магнитогорске, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

«Наша версия бытовая. Сейчас отрабатываются все версии, но основная версия — это бытовой газ», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

При этом замгубернатора Олег Климов рассказал журналистам, что, вероятнее всего, взрыв произошёл на втором этаже над аркой дома. «Судя по разрушениям, взрыв произошёл на втором этаже над аркой», — отметил он.

На месте трагедии развёрнут спасательный штаб, работают десять бригад скорой помощи, 469 спасателей и 66 единиц техники, которые разбирают завалы и проводят эвакуацию двух соседних подъездов. Также с местными жителями работают психологи и психиатры. Дубровский сообщил, что разбор завалов будет завершён до конца суток.

По распоряжению президента России Владимира Путина на место происшествия также выехали главы МЧС Евгений Зиничев и Министерства здравоохранения Вероника Скворцова.

«Владимир Путин был немедленно проинформирован о трагедии в Магнитогорске. По поручению президента в Магнитогорск вылетает глава МЧС Евгений Зиничев. Глава государства Путин поручил главе Минздрава Веронике Скворцовой принять все возможные меры для оказания помощи пострадавшим и родственникам погибших при ЧП в Магнитогорске», — сообщили в пресс-службе президента.

Прибывшие министры уже отправили доклад главе правительства России Дмитрию Медведеву о работах по разбору завалов и спасению людей. Премьер-министр в дальнейшем разговоре с губернатором Борисом Дубровским пообещал пострадавшим помощь правительства.

«Председатель правительства Дмитрий Медведев поговорил по телефону с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, который доложил о ситуации и мерах, принимаемых региональными властями для оказания помощи пострадавшим, — сказали в пресс-службе. — Все необходимые решения для оказания помощи пострадавшим будут приняты».

В городе был введён режим чрезвычайной ситуации.

Информация по трагедии в Магнитогорске на данный час



- Подтвержден взрыв газа.

- В 14 школе развернут штаб

- Все эвакуированные будут размещены временно в общежитии

- Работает горячая линия МЧС 8-351-2399999.

- Неизвестна судьба 79 человек pic.twitter.com/v6TyvXpKE3 — Челябинская область (@chelobl) 31 декабря 2018 г.

«Я проснулась от взрыва»

Около 300 человек из пострадавшего дома нуждаются в жилье. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

«Необходимо временно разместить 300 человек из пострадавшего дома, готовится общежитие, где будут люди размещены», — написал он в своём Telegram-канале.

При этом власти допускают, что тем жителям, чьё единственное жильё было разрушено в ходе взрыва, могут быть куплены квартиры за счёт государства.

«Мы рассматриваем возможность покупки квартир для переселения семей, которые потеряли жильё, единственное жильё в этом подъезде», — сказал Дубровский в эфире канала «Россия 24».

На данный момент эвакуированные из двух соседних подъездов размещены в школе, рассказал журналистам Олег Климов.

«Люди пока выселены из двух соседних с обрушившимся подъездов, они размещены в школе​​​. Сейчас на месте работают специалисты по обследованию конструкций дома. В доме проживают порядка 1100 человек, и нужно принимать решение», — сказал он.

При этом по горячей линии позвонили уже более 120 раз, рассказали в пресс-службе Центра экстренной психологической службы МЧС.

«На телефон горячей линии поступило уже более 120 звонков: кто-то пытается узнать о судьбе своих близких, многие хотят помочь, интересуются адресами пунктов временного размещения», — приводит ТАСС слова собеседника.

Так, жители Магнитогорска связываются с представителями штаба и предлагают разместить у себя пострадавших в результате взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.

«Порядка 300 человек нужно расселить. В штаб приходит информация от людей, которые могут забрать на временное проживание», — сказали в пресс-службе.

Жители дома, в котором произошёл взрыв, рассказали, что чувствовали запах газа в момент взрыва.

«Я проснулась от взрыва, потом от грохота стёкол — у меня моментально в зале стёкла выбило. Дальше я встала, побежала на кухню: там тоже окна выбиты и пошла сильно гарь от газа», — сказала Ruptly жительница дома Олеся.

Она добавила, что дверь, которая отделяла две квартиры — её и соседскую — от лестничной площадки, вылетела и не давала им выйти. При этом, когда уже удалось пройти, выяснилось, что подъезд и лестница разрушены.

«Я думала, там подъезд есть. Оказывается, мы сразу из тамбура вышли и сразу завалы, подъезда не было практически. Гражданские люди, пока ещё не было спасателей, помогали спускаться», — отметила она.

При этом очевидцы рассказывают, что от разрушенного подъезда осталась только одна панельная стена.

«Обрушился один подъезд с последнего по первый этаж. Мы сначала в темноте думали, что часть, потому что с другой стороны дома он был целый, не было видно… Уже когда взошло солнце, увидели, что с главной стороны проспекта осталась просто одна панельная стена. Всё, что было внутри, — всё вниз ушло», — приводит РИА Новости слова жительницы дома.

«Отрабатываются все версии»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва в жилом доме Магнитогорска по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Следственными органами СК РФ по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — сказала она.

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения подъезда жилого дома https://t.co/Y45ToOuMlU — Следственный комитет (@sledcom_rf) 31 декабря 2018 г.

Петренко подчеркнула, что рассматриваются все возможные версии произошедшего, однако основной остаётся взрыв бытового газа. При этом на место уже выехали криминалисты.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил принять к производству уголовное дело ГСУ СК России и направил на место происшествия следователей-криминалистов центрального аппарата», — добавила Петренко.

Власти планируют объявить траур в городе.