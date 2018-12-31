В одном из жилых домов Магнитогорска произошёл взрыв газа

В одной из многоэтажек Магнитогорска произошёл взрыв бытового газа. В результате ЧП обрушился подъезд здания.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-центра ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что инцидент произошёл в доме на проспекте Карла Маркса около 06:00 по местному времени (04:00 мск).

«По предварительным данным, в девятиэтажном жилом доме в городе Магнитогорске произошёл взрыв бытового газа. Обрушился подъезд», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, в результате ЧП пострадали люди. В настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, телеканал «Звезда», ссылаясь на очевидцев, опубликовал видео с места инцидента.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Вологде погиб один человек, шестеро пострадали.