В одном из жилых домов Магнитогорска произошёл взрыв газа
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-центра ГУ МЧС России по региону.
Отмечается, что инцидент произошёл в доме на проспекте Карла Маркса около 06:00 по местному времени (04:00 мск).
«По предварительным данным, в девятиэтажном жилом доме в городе Магнитогорске произошёл взрыв бытового газа. Обрушился подъезд», — уточнил собеседник агентства.
По его словам, в результате ЧП пострадали люди. В настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего.
В свою очередь, телеканал «Звезда», ссылаясь на очевидцев, опубликовал видео с места инцидента.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Вологде погиб один человек, шестеро пострадали.