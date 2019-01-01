Нависающие конструкции на месте ЧП в Магнитогорске демонтируют

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Нависающие конструкции и стены подъезда жилого многоэтажного дома в Магнитогорске, где произошёл взрыв бытового газа, будут демонтированы в связи с угрозой обрушения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Нависающие конструкции на месте ЧП в Магнитогорске демонтируют
  • © МЧС РФ
  • РИА Новости

«Принято решение о демонтаже нависающих конструкций и стены седьмого подъезда», — цитирует РИА Новости слова представителя ведомства.

Ране в МЧС сообщили о сохранении угрозы дальнейшего обрушения дома в Магнитогорске.

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