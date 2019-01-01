МЧС: угроза дальнейшего обрушения дома в Магнитогорске сохраняется

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Угроза обрушения стен многоэтажного жилого дома в Магнитогорске, где 31 декабря произошёл взрыв бытового газа, сохраняется. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В Магнитогорске, на месте обрушения подъезда, круглосуточно проводятся аварийно-спасательные работы. Остаётся угроза возможного дальнейшего обрушения части здания», — приводит РИА Новости сообщение. 

Ранее сообщалось, что после обрушения части жилого дома в Магнитогорске неизвестна судьба 37 человек.

В ходе поисковой операции сотрудникам МЧС удалось спасти пять человек, в том числе одного ребёнка. Из-под завалов извлечено семь тел погибших.

Отмечается, что пятеро пострадавших при взрыве газа в доме в Магнитогорске остаются в больнице.

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