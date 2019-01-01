МЧС: угроза дальнейшего обрушения дома в Магнитогорске сохраняется
«В Магнитогорске, на месте обрушения подъезда, круглосуточно проводятся аварийно-спасательные работы. Остаётся угроза возможного дальнейшего обрушения части здания», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее сообщалось, что после обрушения части жилого дома в Магнитогорске неизвестна судьба 37 человек.
В ходе поисковой операции сотрудникам МЧС удалось спасти пять человек, в том числе одного ребёнка. Из-под завалов извлечено семь тел погибших.
Отмечается, что пятеро пострадавших при взрыве газа в доме в Магнитогорске остаются в больнице.