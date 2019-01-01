В МЧС рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Магнитогорске
«В больнице Магнитогорска находятся пять пострадавших. Из них один в тяжёлом состоянии», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.
Ранее стало известно, что из-под завалов на месте обрушения части жилого многоэтажного дома в Магнитогорске извлечены тела семи человек.
Как уточнили в МЧС, опознаны тела пяти погибших.
Утром 31 декабря в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома.