В МЧС рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Магнитогорске

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В ходе заседания оперативного штаба представитель МЧС сообщил, что пятеро пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске остаются в больнице.

«В больнице Магнитогорска находятся пять пострадавших. Из них один в тяжёлом состоянии», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Ранее стало известно, что из-под завалов на месте обрушения части жилого многоэтажного дома в Магнитогорске извлечены тела семи человек.

Как уточнили в МЧС, опознаны тела пяти погибших.

Утром 31 декабря в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома.

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